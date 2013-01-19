کاهش 10 درصد از مالیات صنایع و کارخانجات با انجام آموزش های مهارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان از کاهش 10 درصد از مالیات بر ارزش افزوده صنایع و کارخانجات با انجام آموزش های مهارتی خبر داد و گفت: براساس تبصره دو ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود، مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده یا در این خصوص هزینه نمایند ،با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند ۱۰ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند.

مهدی ابراهیمی نژاد تصریح کرد: ‌کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و صنایع تولیدی باید این موقعیت استفاده کنند و ضمن برخورداری از ثواب امر خیر توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در استان، مبلغی از مالیاتی که باید بپردازند را در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صرف کنند و از تخفیف مالیاتی نیز بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن ما را از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار داده است، اظهار داشت: زمینه استقلال مملکت نیروهای ماهر، توانمند، مخترع و کارآفرین هستند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای منجر به اشتغال در جامعه، عامل برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد و عاملی برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی ماست.

آغاز توزیع کارت هفتمین دوره آزمون های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای کرمان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان گفت: توزیع کارت آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غله از ساعت هشت صبح روز سه شنبه مورخ 26 دی ماه آغاز و تا ساعت 24 روز چهار شنبه مورخ 27 دی ماه ادامه می یابد.

مهدی ابراهیمی نژاد اظهار داشت: آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان، صنایع دستی، فرش و نان و غله در تاریخ پنجشنبه 28 دی ماه سال جاری و هفتمین آزمون سراسری سنجش مهارت پایان دوره کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای روز جمعه 29 دی ماه سال جاری و با حضور هشت هزار و 850 نفر در 265 حرفه مهارتی برگزار می شود.

وی گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها که قبلا در موعد مقرر برای شرکت در آزمون های مذکور ثبت نام کرده اند، باید از تاریخ 26 دی ماه تا تاریخ 27 دی ماه با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.