افتتاح 45 پروژه همزمان با دهه فجر در سراب

مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح گاز رسانی به 18 روستا با اعتباری بیش از دو میلیارد و 800 میلیون تومان، ساختمان اورژانس پاراکلینیک بیمارستان سراب با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون و همچنین تصفیه خانه آب شهر مهربان با اعتبار 600 میلیون تومان از بزرگترین طرح های افتتاحی در این شهرستان است.

وی ادامه داد: افتتاح این طرح ها با حضور مقامات ارشد استانی در این شهرستان انجام می شود.

سعادتی همچنین در خصوص دیگر طرح های افتتاح شده در این شهرستان گفت: افتتاح مدرسه راهنمایی فردوسی با اعتبار 510 میلیون، مجتمع رفاهی و ساختمان پزشکان سراب 420 میلیون و مقاوم سازی مدرسه علامه امینی با اعتبار 350 میلیون از دیگر طرح های افتتاحی این شهرستان در ایام الله دهه فجر است.

وی افزود: با فرار رسیدن ایام الله دهه فجر تمام نهادهای این شهرستان در حال برنامه ریزی برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن جشن های این ایام در شهرستان هستند.