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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

اعلام روشهای جدید کلاهبرداری پیامکی/ کلاهبرداری میلیونی شبکه مهاجر از ایرانیها

اعلام روشهای جدید کلاهبرداری پیامکی/ کلاهبرداری میلیونی شبکه مهاجر از ایرانیها

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران با اعلام روش های کلاهبرداری شبکه ماهواره ای مهاجر از بینندگانش خواست تا از شرکت در مسابقات پیامکی شبکه های فارسی زبان بدون مجوز خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران با اعلام این خبر گفت :به دنبال بررسی های انجام گرفته مشخص شد، اخیرا شبکه تلویزیونی  "مهاجر" در برنامه های خود اقدام به پخش مسابقه به صورت زیر نویس نموده و از شرکت کنندگان می خواهد پاسخ های خود را به دو شماره اعلام شده پیامک کنند.

سرهنگ محمدی افزود:پس از آن خانمی از طریق تلفن همراه باشرکت کنندگان در مسابقه تماس برقرار کرده و عنوان می دارد که مخاطب در مسابقه برنده شده است و می بایستی مبلغ دویست و شش هزار و 666 ریال به شماره حساب ذکر شده واریز کند.

وی تصریح کرد: سپس این افراد از سادگی مخاطب سوء استفاده و بعداز مدتی با شگردهای متقلبانه مجدد اعلام می دارند مبلغ نهصد و شصت و شش هزارو 666 ریال دیگر را از طریق پاکت به کد پستی عنوان شده ارسال کنند و نهایتا از پاسخ دادن خودداری و بدین گونه از مخاطبان خود کلاهبرداری می کنند.

این مقام آگاه در پایان ضمن اشاره به تاثیرمخرب ماهواره بر افکار، باورها و گرایش های انسان به شهروندان توصیه کرد: در برخورد با اینگونه تبلیغات و افراد احتیاط کرده و فریب وعده های دروغ آنان را نخورند و این را بدانند که کلاهبرداران در پی کسب سود و منفعت همواره با ترفندهای مختلف از مردم خصوصا افراد ساده لوح و زود باور جامعه اقدام به کلاهبرداری می کنند.


 

کد مطلب 1794640

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