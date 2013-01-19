اعلام روشهای جدید کلاهبرداری پیامکی/ کلاهبرداری میلیونی شبکه مهاجر از ایرانیها

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران با اعلام این خبر گفت :به دنبال بررسی های انجام گرفته مشخص شد، اخیرا شبکه تلویزیونی "مهاجر" در برنامه های خود اقدام به پخش مسابقه به صورت زیر نویس نموده و از شرکت کنندگان می خواهد پاسخ های خود را به دو شماره اعلام شده پیامک کنند.

سرهنگ محمدی افزود:پس از آن خانمی از طریق تلفن همراه باشرکت کنندگان در مسابقه تماس برقرار کرده و عنوان می دارد که مخاطب در مسابقه برنده شده است و می بایستی مبلغ دویست و شش هزار و 666 ریال به شماره حساب ذکر شده واریز کند.

وی تصریح کرد: سپس این افراد از سادگی مخاطب سوء استفاده و بعداز مدتی با شگردهای متقلبانه مجدد اعلام می دارند مبلغ نهصد و شصت و شش هزارو 666 ریال دیگر را از طریق پاکت به کد پستی عنوان شده ارسال کنند و نهایتا از پاسخ دادن خودداری و بدین گونه از مخاطبان خود کلاهبرداری می کنند.

این مقام آگاه در پایان ضمن اشاره به تاثیرمخرب ماهواره بر افکار، باورها و گرایش های انسان به شهروندان توصیه کرد: در برخورد با اینگونه تبلیغات و افراد احتیاط کرده و فریب وعده های دروغ آنان را نخورند و این را بدانند که کلاهبرداران در پی کسب سود و منفعت همواره با ترفندهای مختلف از مردم خصوصا افراد ساده لوح و زود باور جامعه اقدام به کلاهبرداری می کنند.



