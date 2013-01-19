به گزارش خبرنگار مهر، رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بوشهر، اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور 30 شرکت دولتی در این نمایشگاه، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از 40 شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی بخش خصوصی فعال در صنعت نفت نیز در این نمایشگاه به ارائه مهمترین دستاوردهای خود بپردازند.

رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس به بخش‌های مختلف این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آخرین دستاوردها و چشم‌اندازی از فعالیت‌های در حال انجام صنعت نفت در پایتخت انرژی کشور توسط شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ارائه می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با مشارکت استانداری بوشهر، سازمان منطقه ویژه پارس و همکاری وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت برگزار خواهد شد.

قربانی ادامه داد: این نمایشگاه با رویکرد حمایت از تولید ملی و با هدف تقویت ساخت داخل و بومی سازی تجهیزات صنعت نفت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بوشهر برگزار می‌شود.

وی گفت: ایجاد بستر مناسبت جهت تبادل نظر و تعاملات بازرگانی و تجاری به منظور عقد قراردادها، مشارکت در تولید، سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و دعوت از متخصصان و کارشناسان برای آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در زمینه صنعت نفت از بخش‌های مهم این نمایشگاه است.

رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس ادامه داد: نمایش دستاوردهای تحقیقاتی محققان و پژوهشگران و شناسایی چالش‌های فراروی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه در پایتخت انرژی کشور است.

وی تصریح کرد: با حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، این سازمان و شرکت‌های تابعه وزارت نفت مستقر در منطقه ویژه پارس در این نمایشگاه حضوری فعال خواهند داشت و مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور را به نمایش خواهند گذاشت.

قربانی از برپایی چهارمین نمایشگاه تخصصی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت محیط زیست همزمان با برپایی این چهارمین نمایشگاه نفت بوشهر در تاریخ 7 الی 10 بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر خبر داد.