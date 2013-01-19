  1. ورزش
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

تیم والیبال ناشنوایان مقابل شهرداری دماوند به برتری رسید

تیم والیبال ناشنوایان مقابل شهرداری دماوند به برتری رسید

تیم ملی والیبال ناشنوایان که در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های تهران حضور دارد در اولین دیدار خود مقابل شهرداری دماوند به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، تیم ملی والیبال ناشنوایان که هم اکنون در اردوی آمادگی برای شرکت در بیست و دومین دوره المپیک ناشنوایان حضور دارد، در اولین دیدار خود در مسابقات دسته اول باشگاه های تهران، به مصاف شهرداری دماوند رفت و در سه ست پیاپی با نتیجه (25-21)،( 28-26) و (25-23) به پیروزی رسید.

 کرم الله علیمرادی، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضادر دیدار  با اعضای تیم ملی والیبال ناشنوایان اولین پیروزی این تیم را در مسابقات قهرمانی باشگاه های تهران تبریک گفت.

علیمرادی در این دیدار به ملی پوشان ناشنوا گفت: با تلاش فراوان خود را برای کسب مدال در المپیک 2013 ناشنوایان آماده کنید و در این راه فدراسیون کلیه امکانات را در اختیار تیم ملی والیبال قرار می دهد.

همچنین رئیس فدراسیون ورزش‏‎های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا از اردوی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان و پیوند اعضا نیز بازدید کرد و در جریان روند آماده سازی آنها برای المپیک 2013 قرار گرفت.

کد مطلب 1794646

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