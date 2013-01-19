5900 قلم اثر تاریخی در گلستان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عمرانی رکاوندی ظهر شنبه در بازدید از موزه گرگان افزود: این اشیای تاریخی با قدمتی از 7200 سال پیش تا دوره اسلامی است و اشیای سفالی، استخوانی، چوبی، فلزی، کاغذی و... را شامل می شود .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : با توجه به کشف مستمر این آثار و اشیای تاریخی در استان، طرح ساماندهی همچنان ادامه دارد.

عمرانی اذعان داشت: با ساماندهی اشیای موزه ای این استان، هر شی با قدمت تاریخی، کددار شده و در سامانه و نرم افزار کشوری معرفی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در راستای ثبت اشیای با قدمت تاریخی و ارزش مادی، اشیای موزه ای استان گلستان ساماندهی می شوند.

عمرانی گفت: نظر به ثبت اطلاعات ومشخصات آثار و اشیای موزه ای کشور درنرم افزار جام درسراسر کشور، نسبت به ثبت کلیه اطلاعات ،عکس و مشخصات اشیای مکشوفه درموزه های استان گلستان نیز اقدام شده است.

