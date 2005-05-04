۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۴۱

دفاع از پايان‌نامه سطح دو حوزه با عنوان «علم و قرآن»

در جلسه پايان‌نامه سطح دو تخصصي تفسير حوزه علميه قم ، پايان نامه «علم و قرآن» بررسي و دفاع شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، پايان‌نامه سطح دو رشته تخصصي تفسير با عنوان «علم و دين» در مركز آموزش تخصصي تفسير حوزه علميه قم مورد بررسي قرار گرفت و جهاني، قرآن‌پژوه اين مركز از آن دفاع كرد.


وي اين پايان‌نامه را در 140 صفحه با مراجعه به 45 منبع و بررسي 800 واژه مرتبط با علم در آيات قرآني نوشته است.

بر اساس گزارش رسا، لغت‌شناسي در قران و حديث، مفهوم‌شناسي علم در قرآن، جايگاه علم در قرآن و ميان مسلمانان، رابطه علم و دين و تعارض‌ها و راه‌حل‌ها و نيز رابطه علم و قرآن از سرفصل‌هاي اين پايان‌نامه است.

جهاني در پايان نتيجه گرفت كه قرآن به هر دو دسته از علوم الهي و رايج توجه دارد و آيات علمي قرآن گاهي در حد اعجاز، گاهي در حد شگفتي و عموماً درحد اشارات علمي است.

حجت الاسلام رضايي اصفهاني، استاد راهنما و حجت الاسلام علوي‌مهر، استاد داور اين پايان‌نامه بودند كه در مجموع به آن نمره 90 دادند.

