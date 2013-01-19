جشنواره زدگی زده باعث افت کیفیت تئاتر در کشور شد

مهدی بانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه کشور ما دچار یک جشنواره زدگی شده است و این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت هنر تئاتر می شود افزود: متاسفانه دستگاه های مختلف وارد جرگه تئاتر شده اند و به برگزاری جشنواره اقدام می کنند که این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت تئاتر شده و از پویایی آن می کاهد.

وی با بیان اینکه تئاتر به جهت اینکه حرکت زنده ای است و به راحتی با مخاطب ار تباط بر قرار می کند افزود:این امر باعث می شود این هنر سر زندگی خاصی را هم برای مخاطب و هم عناصر داشته باشد.

بانی با اشاره به این مطلب که تئاتر توسط ابزار آن یعنی بازیگر، کار گردان و متون نمایشی صورت گرفته است اظهار داشت: این تأثیر مستقیم در بحث تحول اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند.

تئاتر توسط مرکز هنرهای نمایشی حمایت واقعی نمی شود

کار گردان نمایش کبوترانه در آتش به خبرنگار مهر تاکید کرد: باید از هنر تئاتر حمایت شود.

محمد مهدی شهرتی با بیان اینکه تئاتر از تاثیر گذار ترین هنر ها است افزود: تئاتر بستر اصلی جامعه را می تواند تحت الشعاع قرار دهد و قادر است مسیر رویداد ها را جهت دهد در کشورهای غربی از تئاتر برای درمان روح استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: در زمان جشنواره چراغی روشن است و اگر جشنواره ها بر گزار نشوند تئاتر شهرستان ها در خاموشی مطلق هستند.

شهرتی با اشاره به این مطلب که هنر تئاتر از دو طرف مورد آسیب قرار گرفته است اظهار داشت: این هنر از سوی مرکز هنرهای نمایشی مورد حمایت واقعی نمی شود.

این هنر مند با تاکید بر اینکه در شهر ستان ها تئاتر زمانی وجود دارد و فعال است که جشنواره ای بر پا شود عنوان کرد: متاسفانه سالن تئاتر در روز های دیگر تعطیل است.

شهرتی با بیان اینکه بر گزاری جشنواره ها نقش بسیاری موثری دارند افزود: این جشنواره ها می تواند هنر تئاتر را توسعه دهد.

تئاتر بسیج توانایی بیان ناگفته های دفاع مقدس را دارد

کار گردان نمایش تاریک ماه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تئاتر عنصر بسیار زنده برای روابط اجتماعی و زنده کردن یکسری از حقیقت هایی است که شاید مردم به راحتی از کنار آن عبور می کنند.

فاطمه نعمتی با بیان اینکه هنر مقدس تئاتر مادر همه هنر هاست اظهار داشت: ناخود آگاه هر گاه نام تئاتر بسیج به میدان می آید همه به سراغ جنگ و دفاع مقدس می رویم اما در این را گاه افراد به دنبال سوژه های تکراری می روندغافل از اینکه تئاتر بسیج توانایی این را دارد که ناگفته های دفاع مقدس را بیابد و آن را به روی صحنه بیاورد.

وی تصریح کرد: جنگ حاشیه های زیادی داردکه می توان به آن پرداخت بسیج خاطراتی را برای ما به جا گذاشته است که نمی توانیم آنها رافراموش کنیم و از آنها عبور کنیم پس باید به آنها پرداخت.

شهدا الگوهای بسیار خوبی برای تئاتر بسیج هستند

نعمتی با اشاره به این مطلب که شهدا الگوهای بسیار خوبی برای تئاتر بسیج هستند و باید روی زندگی آنها کار شود اظهار داشت: شهدا هیچ تفاوتی با ما نداشتند مردمی بودند از جنس ما اما چیزی که آنها را متفاوت ساخت اهداف والای آنان بود.