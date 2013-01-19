شهرداری به ساختمانهایی که استاندارد برودتی و حرارتی ندارند پایان کار ندهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در مراسم افتتاحیه طرح معاینه فنی موتورخانه ها که پیش از ظهر شنبه در بیمارستان میلاد برگزار شد افزود: در خصوص مولفه های اصلی حیات سازمان محیط زیست بسترهای قانونی لازم برای اعمال استانداردها را یکی پس از دیگری پیگیری می کند اما از آنجایی که اقدام و اجرای این استاندارها از طریق دستگاههای مختلف انجام می شود کار بسیار پیچیده ای است.

محمدی زاده با بیان اینکه کار دستگاههایی که درون بخشی است از نظر وظایف، اعتبار و قوانین مشخص است اظهار داشت: اما دستگاههای بین بخشی مانند سازمان محیط زیست که برای اجرای یک قانون و یا استاندارد باید با تمام دستگاهها هماهنگ باشند کار بسیار پیچیده ای است.

به گفته وی حدد 40 درصد از منابع آلاینده کلانشهری مانند تهران غیر از منابع آلاینده ناشی از حمل و نقل نادرست و صنایع آلاینده است، افزود: امروز تمرکز ما در مصارف انرژی خانگی، تجاری، اداری و خدماتی است که گستره ای وسیع دارند و در کل کشور بر اساس یک برآورد کلی حدود 2 میلیون واحد برودتی و حرارتی وجود دارد که بایستی نظام مدیریتی و ساز و کار اصولی برای کنترل این واحدها به کار گرفته شود.

محمدی زاده با بیان اینکه استاندارد این صنایع از یک سال قبل همزمان با ابلاغ طرح جامع کاهش آلاینده ها در کلانشهرها تعیین شده ، افزود: ظرف چند روز آینده این استانداردها با همکاری سازمان ملی استاندارد ابلاغ می شود.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه تنها 16 درصد از مصارف انرژی در منازل و مراکز تجاری و اداری از طریق موتورخانه هایی است که می توانند تحت مدیریت درآیند، خاطر نشان کرد: 84 درصد مصارف انرژی در این اماکن به صورت سنتی صورت می گیرد که از نظر ایمنی و اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه و استاندارد نیستند.

به گفته وی برای استاندارد سازی مصارف انرژی خانگی و مراکز تجاری و اداری باید تمام فرآیند از مرحله تولید، انتقال، مصرف و نحوه احتراق تحت کنترل قرار گیرد.

محمدی زاده با بیان اینکه در حال حاضر مصرف گاز طبیعی روزانه در کشور 450 میلیمتر مکعب است، تصریح کرد: در کلانشهر تهران این میزان معادل 70 میلیون متر مکعب است که اگر فرآیند کنترل آلاینده ها در مصارف انرژی خانگی و مراکز تجاری و اداری رعایت شود حدود 21.6 درصد در مصرف انرژی در این مراکز صرفه جویی می شود که طبعا تاثیر بسیار زیادی در کاهش آلاینده ها خواهد داشت.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در شهرداری ساز و کارهای اجرایی و نظارتی برای دادن پایان کار بر روی مسائلی مانند جانمایی نورگیر، سطح اشغال و آسانسور حساسیت زیادی وجود دارد، افزود: باید این حساسیت ها در خصوص موتورخانه ها و تاسیسات برودتی و حرارتی اعمال شود و تنها در صورتی به یک ساختمان پایان کار داده شود که استانداردها رعایت شده باشد.

وی اظهار داشت: سازمان محیط زیست پیشنهاد رسمی این طرح را به شهرداری ارائه داده که امیدواریم با اجرای آن و همچنین نظارت های دوره ای بتوان این بخش از منابع آلاینده کلانشهرها را نیز کنترل کرد.

محمدی زاده تاکید کرد: البته معاینه فنی دوره ای از این مراکز بایستی واقعی و بدون نقص باشد و به شکلی نباشد که به خاطر ضعف عملکرد اعتماد به معاینه فنی ساختمان ها همانند آنچه که در حال حاضر در مورد معاینه فنی خودروها وجود دارد مخدوش شود.

به گفته وی بر اساس اصل 44 سازمان محیط زیست این وظیفه حاکمیتی را به سازمان های مرتبط مانند سازمان نظام مهندسی، سازمان کنترل کیفیت و شهرداری واگذار می کند و انتظار دارد این وظیفه ای که به آنها واگذار شده است با اطمینان اجرا کنند.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در برخی از نقاط دنیا مانند مجارستان اگر کارخانه و یا صنعتی بر اساس استانداردها کار نکند با علامت و نشانه ای آن صنعت و کارخانه را که مقصر در آلودگی هواست مشخص می کنند تا در نزد عموم مردم رسوا شود.

وی اظهار امیدواری کرد روزی در ایران بتوان برای تامین حقوق عامه مردم مقصرهای آلودگی هوا را بدون نیاز به تشکیل دادگاه معرفی کرد.