73 هکتار گلخانه در همدان ایجاد شد

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و اراضی قابل کشت، تولید محصولات گلخانه ای از سال 79 در همدان آغاز شده است.

وی گفت: گلخانه ها نقش مهمی در تامین نیاز استان همدان به محصولات سبزی و صیفی در خارج از فصل دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: در کنار افزایش کمی تولید، این سازمان هیچ گاه از ارتقاء کیفیت محصولات غافل نبوده به طوریکه تغذیه صحیح گیاهی و مبارزه تلفیقی با عوامل خسارت زا به روشهای غیرشیمیایی با اولویت کنترل بیولوژیک و کاهش استفاده از مواد شیمیایی در سالهای اخیر مورد توجه مدیریت بخش کشاورزی بوده است.

شبکه مراقبت و پیش آگاهی بخش خصوصی در همدان فعال شده است

وی ادامه داد: در این رابطه استان همدان با تاسیس نخستین کلینیک گیاهپزشکی درسال 1371و راه اندازی نخستین شبکه مراقبت و پیش آگاهی بخش خصوصی استانی در ارائه خدمات فنی و کارشناسی به زیربخش حفظ نباتات پیشرو بوده است.

ضرابی اضافه کرد: پس از حذف یارانه سموم از سال 1386 عملیات مبارزه با عوامل خسارت زای کشاورزی به سمت استفاده بهینه از سموم و گسترش مبارزه های غیرشیمیایی هدایت شد.

وی ادامه داد: درسطح سه هزار و 150 هکتار از باغات، 50 هکتار از گلخانه های تولید سبزی و صیفی و 113 هزار هکتار از اراضی زراعی برنامه تولید محصول سالم اجرا و تولید بیش از 350 هزار تن محصول سالم با حداقل میزان باقیمانده کود و سم را به ارمغان آورده است.

رنجبرضرابی اظهار کرد: در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در سه سال گذشته، 721 دستگاه تراکتور و حدود یک هزار و 500 دستگاه انواع ادوات مختلف کشاورزی توزیع شده که در بهبود درجه مکانیزاسیون استان و ارتقاء کمی و کیفی تولیدات نقش موثری داشته است.

امسال طرح کشاورزی حفاظتی در 37 هزار هکتار از مزارع اجرا شد

وی افزود: همچنین طرح کشاورزی حفاظتی که طرحی نو بوده و با هدف حفظ منابع آب و خاک و کاهش هزینه های تولیدسوخت و تردد ماشین آلات اجرا می شود در سال 88 در سطح 12 هزار هکتار، در سال گذشته در سطح 21 هزار هکتار و سالجاری در سطح 37 هزار هکتار اجرا و تحولات بسیار خوبی را در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

رنجبر ضرابی اضافه کرد: همچنین 39 دستگاه ماشین آلات و ادوات ویژه کشاورزی حفاظتی با یارانه ای افزون بر 827 میلیون تومان به شرکتهای مکانیزاسیون و تعاونیهای تولید تحویل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به برخی مشکلات زیر بخش دام وطیور نیز گفت: در این حوزه نیز علاوه بر چالشهای عمومی و متداول در سالهای اخیر به علت افزایش قیمت نهاده ها و سوخت مشکلاتی بر سر راه تولید ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت بخش کشاورزی موفق به ادامه تولید در این حوزه شد، گفت: در سال گذشته که یکی از بحرانی ترین سالها برای دام و طیور بود، در استان همدان افزون بر 560 هزار تن محصولات دامی تولید شد که در مقایسه با دو سال قبل از آن 37هزار و500 تن افزایش داشته است.

وی ادامه داد: توجه به دامداریهای روستایی که در حال حاضر بیشترین نقش را در تولید دارند و توسعه واحدهای صنعتی دام و طیور، توسعه خدمات فنی و مهندسی با هدف افزایش ضریب سلامت محصولات و اصلاح و بهینه سازی سیستم های گرمایشی در قالب طرح هدفمندی از جمله برنامه هایی بود که در حوزه دام اجرا و موجب استمرار تولید شده است.