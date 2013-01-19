انقلاب اسلامی الگوی ارزشمندی از حضور اجتماعی زنان را به دنیا ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پری صیادی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های دهه فجر استان هرمزگان که با حضور مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی هرمزگان برگزار شد با بیان اینکه زنان پس از انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری چشمگیر و فعال داشته اند، عنوان کرد: پس از انقلاب اسلامی از قابلیت‌های زنان بیشتر استفاده شده تا جایی که امروزه شاهد فعالیت موفق زنان در حوزه‌ های مختلف هستیم.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های ملت ایران در انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام همین نگاه آرمانی اسلامی به همه اقشار جامعه از جمله زنان است و در واقع زنان از نقش بسیار مهم تربیت و هدایت دینی فرزندان در مکتب انسان ساز اسلام برخوردار هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان تصریح کرد: حضور زن ایرانی در عرصه های مختلف کشور نه تنها موفقیتی شگرف در برابر حیله گری های دنیای غرب از منع حضور زن مسلمان در اجتماع امروز است، بلکه به نحوی این حضور درخشان برای تمامی کشورها به تدریج به یک الگو تبدیل شده که می توان به انقلاب بیداری اسلامی زنان در کشورهای دیگر اشاره کرد.

صیادی با تقسیم حضور زنان ایرانی در جامعه به دو بخش قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بیان داشت: حضور زنان نخبه اجتماعی فرهنگی سیاسی بعد از انقلاب سرعت بیشتری در عرصه اجتماع داشته که همه اینها به دلیل کسب روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در زنان، افزایش آگاهی و بلوغ فکری جامعه در پذیرش استعدادها و توانایی های آنان است که این خود دستاوردی بزرگ برای زنان بعد از پیروزی جمهوری اسلامی به مدد هویت بخشی انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی شیوه جدید ارزشی و نماد ارزشمندی از حیات زنان در جامعه را ارایه کرده است، اظهار داشت: الگوی انقلاب اسلامی، هویت اسلامی متناسب با جایگاه زن را به نمایش گذاشت، زنی که نه تنها مستقل است بلکه دارای مسئولیت در ساختمان حکومت اسلامی نیز هست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان با اشاره به نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جوانان امروزه باید با نگاه به پیروزی انقلاب اسلامی به این باور برسند که می‌توانند در جریانات سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیرگذار باشند که این مهم باید با آگاهی بخشیدن و اطلاع رسانی انجام شود.

صیادی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت های درخشان زنان در عرصه های مختلف روز بروز شتاب بیشتری گرفته و این مسئله یکی از شاخصه های غیر قابل انکار در دگرگونی هویت زن ایرانی محسوب می شود و در این فضای ایجاد شده باید مدیران دستگاههای اجرایی با برنامه ریزی برای تقویت ایجاد حضور بیشتر برای بانوان تلاش کنند.