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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

حجت الاسلام ولی نژاد:

کاروانهای صنفی راهیان نور راه اندازی شود

کاروانهای صنفی راهیان نور راه اندازی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان پیشنهاد داد تا کاروانهای صنفی راهیان نور در استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر شنبه در ستاد راهیان نور استان افزود: همچنین از بیش از یک هزار و 700 هیئت مذهبی استان نیز می توان در این امر کمک گرفت.

وی پیرامون ویژگی مهم هشت سال دفاع مقدس، گفت: در 150 سال گذشته اولین باری است که جنگی رخ داده و یک وجب از خاک کشور کم نشده است.
 
وی ادامه داد: صدام با همه امکانات و ما با دست خالی جنگیدیم اما صدام مفتضحانه شکست خورد و ما با اقتدار پیروز برگشتیم و افتخار مردم در این 8 سال دفاع مقدس این است که در جنگی وارد شدند که فرماندهی آن بر عهده ولی فقیه و مرجع تقلید آنان بود و مردم با اعتقاد قلبی جنگیدند و می ارزد که این میدان را به عنوان مکانی مقدس و زیارتگاه دید.
 
ولی نژاد اضافه کرد: اردوهای زیادی در سطح کشور برگزار می شود و راهیان نور برکات زیادی دارد و بسیاری از اردوها را می توان به این سمت سوق داد.
 
راهیان نور برای فراموش نشدن اصول انقلاب است

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: شهدا اصول انقلابند و اردوهای راهیان نور برای فراموش نشدن این اصول است و باید اصول انقلاب بازخوانی شود تا از فراموش شدن آن جلوگیری کنیم.

علیرضا جمشیدی ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: امروز به روشنی رابطه میان دین و اقتدار امت اسلامی را درک کرده ایم و به فهم دقیقی از آن رسیده ایم.

وی تاکید کرد: زمانی همه در صحنه حضور پیدا می کنند که به فهم دقیق انقلاب برسند و وقتی انسان بداند در محضر خداست گناه نمی کند، نظام دینی نظامی است که در آن گناه نشود.
کد مطلب 1794690

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