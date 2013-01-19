کاروانهای صنفی راهیان نور راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر شنبه در ستاد راهیان نور استان افزود: همچنین از بیش از یک هزار و 700 هیئت مذهبی استان نیز می توان در این امر کمک گرفت.

وی پیرامون ویژگی مهم هشت سال دفاع مقدس، گفت: در 150 سال گذشته اولین باری است که جنگی رخ داده و یک وجب از خاک کشور کم نشده است.

وی ادامه داد: صدام با همه امکانات و ما با دست خالی جنگیدیم اما صدام مفتضحانه شکست خورد و ما با اقتدار پیروز برگشتیم و افتخار مردم در این 8 سال دفاع مقدس این است که در جنگی وارد شدند که فرماندهی آن بر عهده ولی فقیه و مرجع تقلید آنان بود و مردم با اعتقاد قلبی جنگیدند و می ارزد که این میدان را به عنوان مکانی مقدس و زیارتگاه دید.

ولی نژاد اضافه کرد: اردوهای زیادی در سطح کشور برگزار می شود و راهیان نور برکات زیادی دارد و بسیاری از اردوها را می توان به این سمت سوق داد.

راهیان نور برای فراموش نشدن اصول انقلاب است



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: شهدا اصول انقلابند و اردوهای راهیان نور برای فراموش نشدن این اصول است و باید اصول انقلاب بازخوانی شود تا از فراموش شدن آن جلوگیری کنیم.



علیرضا جمشیدی ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: امروز به روشنی رابطه میان دین و اقتدار امت اسلامی را درک کرده ایم و به فهم دقیقی از آن رسیده ایم.



وی تاکید کرد: زمانی همه در صحنه حضور پیدا می کنند که به فهم دقیق انقلاب برسند و وقتی انسان بداند در محضر خداست گناه نمی کند، نظام دینی نظامی است که در آن گناه نشود.