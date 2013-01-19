اجرای 19 عنوان برنامه قرآنی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفری ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگی عمومی استان افزود: در این راستا در ماه مبارک رمضان 30 برنامه به مدت 30 ساعت در تلویزیون اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان 31 عنوان برنامه با 5 هزار و 83 دقیقه به حوزه فعالیتهای قرآنی پرداخته شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت:در رادیو و تلویزیون روخوانی قرآن کریم ، مفاهیم قرآنی در حال پخش است.

صفری تاکید کرد:از ابتدای سال تاکنون 430 مورد گزارش در قالب تولیدی و خبری از شبکه استانی پخش شده است.

وی در ادامه افزود:این برنامه ها ازشبکه ملی هم پخش می شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان یاد آورشد:رسانه ها در ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی بسیار موثر هستند.

صفری گفت:دشمن با ترفندهای مختلف درصدد این است که مردم را از حکومت جدا کند ولی باید آگاه بود و در این راستا تقویت فعالیتهای قرآنی در جامعه ترفند دشمنانان را در نطفه خاموش می کند.

وی یاد آورشد:حضور مردم در فعالیتهای قرآنی در استان بسیار مطلوب است و در این راستا باید این حضور روز به روز پررنگ تر شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت:در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان باید کلیه دستگاههای ذیربط فعالیتهای لازم را در دستور کار قرار دهند .