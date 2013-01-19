تخصیص 20 میلیارد ریال تسهیلات خرید ادوات کشاورزی در اردبیل

عادل عبدایمانی ظهر شنبه در حاشیه جلسه توسعه کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این اعتبار برای تجهیز شرکتهای مکانیزه فعال در زمینه کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

وی پرداخت این تسهیلات را در راستای روند مکانیزه شدن بخش کشاورزی استان اردبیل و با بیان اینکه این امتیازات می تواند این روند را تسریع بخشد، یادآور شد: تسهیلات پرداختی به این بخش با سود 10 درصد محاسبه خواهد شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان با اشاره به تسهیلات هزار و 320 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده در بخش توسعه کشاورزی استان تصریح کرد: از این تسهیلات نیز تاکنون 800 میلیارد ریال پرداخت شده که 60 درصد اعتبارا اختصاصی را شامل می شود.

258 طرح توسعه کشاورزی در اردبیل مصوب شد

وی با بیان فرصت اندک باقی مانده به زمان پرداخت این اعتبارات خواستار تسریع در پرداخت آن از سوی بانکهای عامل شد.

عبدایمانی همچنین از تصویب 258 طرح توسعه کشاورزی با اعتبار زیر 500 میلیون ریال در استان خبر داد و یادآور شد: این طرحها طی دو هفته گذشته توسط کارگروه های شهرستانها مصوب و به بانکها معرفی شده اند.

وی احداث و توسعه باغ با بیش از 13 درخواست، پرورش گاو شیری 14 مورد، پرورش زنبور عسل با هشت مورد درخواست، پرورش ماهی یک مورد، خرید ادوات کشاورزی 188 مورد، پروار بندی گوساله و بره، پرورش مرغ گوشتی و... را از جمله این طرحها برشمرد.

