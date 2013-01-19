ریوالدو در 40 سالگی به تیم فوتبال "سائو کائتانو" پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، ریوالدو که در ماه آوریل 41 ساله می شود روز گذشته با انعقاد قراردادی یک ساله به تیم فوتبال دسته دومی "سائو کائتانو" پیوست.

باشگاه "سائو کائتانو" برای به خدمت گرفتن ریوالدو با سانتا کروز رقابت داشت. این بازیکن که با برزیل به عنوان قهرمانی جام جهانی 2002 دست پیدا کرد، سابقه بازی در کشورهای اسپانیا، یونان، ازبکستان و آنگولا را هم در کارنامه دارد. ریوالدو در سال 1999 و زمانی که در بارسا بازی می‎کرد به عنوان مرد سال فوتبال جهان انتخاب شد.

"نایرو فریه‌را د سوزا"، رئیس باشگاه سائو کائتانو، گفت: قابلیت‌های فنی ریوالدو شگفت‌آور است و او با تجربه خود به تیم ما کمک خواهد کرد.