کانون البرز نمونه و برتر در هفتمین نشست مسئولان استانی مدارس کشور

.محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز در خصوص آخرین نشست آکادمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:: باعث خوشحالی است که حاصل کار مدارس فوتبال پایه بسیار مثبت بوده است و همانطور که اقای علیزاده در مراسم اظهار داشت از سال بعد تمام تلاش ما این است که مدارس فوتبال پایه در قالب باشگاهها فعالیت کند. از ابتدای سال 92 همه مدارس فوتبال یا به عنوان باشگاه فعال می شوند و یا زیر مجموعه یک باشگاه می شوند.

وی ادامه داد: دراستان البرز هم مدارس فوتبال روند بسیار خوب و رو به جلویی را طی می کنند وخوشبختانه رشد و توسعه علمی و عملی مناسبی در فوتبال پایه داشته ایم و دستاوردهای ما نشان می دهد که توانستیم در این مدت گام های بلندی را در این زمینه برداریم.

محمودی در پایان گفت:در این مراسم کانون البرزبه عنوان نمونه برتر در هفتمین نشست مسئولان استانی مدارس کشور انتخاب شد که این افتخار خوبی برای فوتبال استان البرز است.

