  1. عناوین کل
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

در اردبیل/

400 کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود

400 کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر ساخت و توسعه راههای اداره راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394 نزدیک به 400 کیلومتر از راههای روستایی اردبیل آسفالت ریزی می شود.

محبوب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع چهار هزار و 739 کیلومتر راه روستایی موجود در استان، دو هزار و 528 کیلومتر آسفالت شده است.

به گفته وی درصد برخورداری از جاده های آسفالت بر اساس طول راه حدود 58 درصد و بر اساس درصد خانوار نزدیک به 89 درصد با بیش از 20 روستا است.

حیدری با بیان اینکه از دیگر اهداف برنامه پنجم توسعه احداث راههای شوسه به طول 800 کیلومتر است، ادامه داد: در حال حاضر هزار و 516 کیلومتر از راههای روستایی به صورت راه شوسه و 695 کیلومتر به صورت راههای خاکی است.

برخورداری 89 درصد خانوارهای روستایی اردبیل از راه

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان با تاکید به اولویت راهسازی برای روستاییان در برنامه های این دستگاه اجرایی تاکید کرد: مهمترین ضرورت اجرایی شدن این برنامه ها تامین اعتبار است.

وی افزود: به طور کلی طول آسفالت مورد نیاز شهرستانهای استان دو هزار و 212 کیلومتر است که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر سه هزار و 188 میلیارد ریال مورد نیاز است.

حیدری متذکر شد: در صورتی که اعتبار مورد نیاز تامین شود در نظر داریم تا پایان شهریور ماه سال آینده تمامی روستاهای بالای 50 خانوار را از آسفالت برخوردار کنیم.

وی افزود: آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار از جمله طرحهای مهر ماندگار اداره راه و شهرسازی است که با جدیت تمام دنبال می شود.

کد مطلب 1794714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید