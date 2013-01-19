400 کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود

محبوب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع چهار هزار و 739 کیلومتر راه روستایی موجود در استان، دو هزار و 528 کیلومتر آسفالت شده است.

به گفته وی درصد برخورداری از جاده های آسفالت بر اساس طول راه حدود 58 درصد و بر اساس درصد خانوار نزدیک به 89 درصد با بیش از 20 روستا است.

حیدری با بیان اینکه از دیگر اهداف برنامه پنجم توسعه احداث راههای شوسه به طول 800 کیلومتر است، ادامه داد: در حال حاضر هزار و 516 کیلومتر از راههای روستایی به صورت راه شوسه و 695 کیلومتر به صورت راههای خاکی است.

برخورداری 89 درصد خانوارهای روستایی اردبیل از راه

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان با تاکید به اولویت راهسازی برای روستاییان در برنامه های این دستگاه اجرایی تاکید کرد: مهمترین ضرورت اجرایی شدن این برنامه ها تامین اعتبار است.

وی افزود: به طور کلی طول آسفالت مورد نیاز شهرستانهای استان دو هزار و 212 کیلومتر است که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر سه هزار و 188 میلیارد ریال مورد نیاز است.

حیدری متذکر شد: در صورتی که اعتبار مورد نیاز تامین شود در نظر داریم تا پایان شهریور ماه سال آینده تمامی روستاهای بالای 50 خانوار را از آسفالت برخوردار کنیم.

وی افزود: آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار از جمله طرحهای مهر ماندگار اداره راه و شهرسازی است که با جدیت تمام دنبال می شود.