سنجش مهارت 9300 کارجو و کارآموز در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، به همت کار شناسان بهداشت محیط و حرفه ای مرکزبهداشت گرگان و همکاری شرکت تلاونگ خزر دهمین خانه بهداشت کارگری ظهر شنبه در شرکت تلاونگ خزر گرگان افتتاح شد.



اصلی ترین هدف خانه های بهداشت کارگری در کارخانجات ارتقاء سطح بهداشت ،سلامت وآگاهی گروه هدف شاغل درآن مکان است.

انجام معاینات دوره ای کارگران توسط پزشک شامل معاینات جسمی،بهداشتی وحرفه ای،مشاوره های روانشناسی،انجام کمکهای اولیه ،اجرای آموزشهای مختلف بهداشتی وپیشگیری از سوانح وحوادث جهت این گروه هدف وایجاد تعامل بین بخشی آن شرکت با کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای توسط بهداشتیار ازفعالیتهای قابل انجام در خانه های بهداشت کارگری است.

سنجش مهارت 9هزار و 305نفر کارآموز و کارجو در استان گلستان



سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای گلستان گفت: تعداد 9 هزار و 305 نفر در آزمون سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دی ماه سال جاری شرکت کردند.

ابوالفضل تیرانداز با اعلام این خبر اظهارداشت: آزمون سنجش مهارت روزهای 28 و 29 دی ماه سال جاری در 286 حرفه فنی، خدماتی، صنعت ساختمان، صنایع دستی و بافندگان فرش در حوزه های 10 گانه مراکز استان گلستان با حضور 8 هزار و 593 نفر برگزار شد.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود: از تعداد کل شرکت کنندگان در هفتمین مرحله آزمون هماهنگ پایان دوره های آموزش فنی و حرفه ای بخشهای دولتی و خصوصی سال جاری که روز جمعه 29 دی ماه برگزار شد، تعداد 3065 نفر مرد و 4665 نفر زن بودند که در 234 حرفه و 10 حوزه آزمونی شرکت داشتند.



کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان گنبد کاووس ایجاد می شود

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی این ‏شهرستان از گرفتن مجوز کشتارگاه صنعتی طیور در این شهرستان خبر داد .‏



نورالله نوراللهی افزود: بر اساس اعلام سرمایه گذار این طرح در جلسه ستاد توسعه ‏شهرستان تا 18 ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.‏



وی همچنین تصریح کرد: این سرمایه گذار برای ایجاد کشتارگاه دام ،احداث ‏کارخانه سوسیس و کالباس و دیگر طرحهای کشاورزی اعلام آمادگی کرده است.‏

برگزاری جشن بزرگ انقلاب در سرخنکلاته

محمد قاسم مقصودلو بخشدار بخش بهاران با اشاره به مراسمات در شهر سرخنکلاته و روستا های بخش اظهار داشت: مراسمات متعددی در حوزه بخش برنامه ریزی شده است و جشن بزرگ انقلاب در سرخنکلاته روز 19 بهمن همزمان با افتتاح پروژه ها برگزار می شود.



وی افزود: مجتمع کانون فرهنگی تربیتی شهید خوارزم سرخنکلاته در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.



مقصودلو ادامه داد: با همکاری امور بانوان بخشداری جنگ شادی برای کودکان در تایخ 21 بهمن با حضور هنرمندان صدا و سیمای گلستان برگزار خواهد شد.

شرکت 610 نفر در آزمون آمادگی جسمی هلال احمر

آزمون آمادگی جسمانی و مهارت های کمک اولیه با شرکت 610 نفر در گلستان برگزار شد.



این آزمون در پی تشکیل جلسه کمیته اعطاء و ارتقاء درجه به امدادگران و نجاتگران در سطح استان و شهرستان با همکاری معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان به منظور ارتقای وسنجش سطح آمادگی جسمانی و مهارتی برگزار شد.

در این آزمون تعداد 610 نفر از مرحله امدادیاری به امدادگری و 196 نفر از مرحله امدادگری به نجاتگری شرکت داشته اند.

