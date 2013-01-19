پروژه های عمرانی و خدماتی فرون آباد در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از منویات مقام معظم رهبری و یک تکلیف است، اظهار داشت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یا یک حرکت جهادگونه و با تلاش شبانه روزی خدمتگزاران مردم در شهرداری و شورای اسلامی شهر شاهد افتتاح شش پروژه مهم شهری در شهر فرون آباد در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی خواهیم بود.

یکی از مقاطع ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی ایام دهه فجر سال 57 است

وی افزود: یکی از مقاطع ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی ایام دهه فجر سال 57 است، مقطعی که مردم ولایتمدار و هوشمند ایران اسلامی به پیروی از امام خود نهضت انقلاب را به پیروزی رساندند.

این مدیر شهری تصریح کرد: ملت ایران با بهره‌ گیری از سه مؤلفه و عنصر مهم از جمله ایمان راسخ و تکیه بر مبانی دینی و اعتقادی، رهبری پیامبرگونه امام(ره) و وحدت کلمه و وفاق ملی و همدلی در صحنه ‌های مختلف حضور یافته و انقلاب اسلامی را پیروز کردند.

رفع محرومیت در فرون آباد با عملیاتی شدن این پروژه ها

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهر فرون آباد در بیشتر بخشها دچار کمبود و نقصان است با اجرا و عملیاتی شدن این پروژه ها شاهد رفع محرومیت در شهر خواهیم بود.

شهردار فرون آباد در ادامه به پروژه های قابل افتتاح در شهر اشاره کرد و بیان داشت: در بحث فضای سبز با احداث گلخانه شهرداری و بوستان معراج، در بحث زیر ساختها با اجرای عملیات آسفالت خیابانهای شهید بافرانی و والفجر شمالی و همچنین در بحث خدماتی نیز شاهد افتتاح پروژه های مرکز معاینه فنی خودرو و ساختمان آتش نشانی خواهیم بود.

عملیات اجرایی احداث بوستان ولایت فرون آباد آغاز شد

وی افزود: برای ارتقای فضای سبز شهر فرون آباد عملیات اجرایی احداث بوستان ولایت در خیابان ابوذر آغاز شده که با توجه به سرانه پایین فضای سبز در شهر، واحد فضای سبز شهرداری تمام تلاش خود را برای بالا بردن سرانه فضای سبز در شهر به کار گرفته است.

بندعلیان عنوان داشت: امروزه مفهوم شهرها، بدون فضای سبز دیگر قابل تصورنیست و پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگیهای معضلات زیست محیطی آنها، موجودیتفضای سبز وگسترش آنها را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است.

وی اضافه کرد: در بسیاری از کلان شهرها، چشم انداز شهر چیزی جز ساختمانها، راهها و برجهایسر به فلک کشیده نبوده و انسان کمتر می تواند در گریز از انبوه سیمان وآسفالت آرامش یابد.

کاشت بیش از شش هزار و 500 اصله درخت

این مدیر شهری تصریح کرد: در راستای توسعه فضای سبز تا کنون نسبت به کاشت بیش از شش هزار و 500 اصله درخت، 120 هزار گلدان، تجهیز بوستان شهدا، احداث بوستان معراج، احداث گلخانه شهرداری و... را در سطح شهر اقدام صورت پذیرفته است.

وی افزود: توسعه و ساخت فضای سبز یکی از اولویتهای اصلی شهرداری است و این گسترش و افزایش فضای سبز شهر ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، بوستان ولایت به عنوان سومین بوستان شهر در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال ساخته خواهد شد.