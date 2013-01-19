۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

گشتاسب خبرداد:

در روز سوم جشنواره فجر نمایش "گامووه" از یاسوج به روی صحنه می رود

یاسوج خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای یک نمایش و یک نمایش خوانی در پلاتوی "سید یونس آبسالان" و "حسین پناهی" از برنامه های روز سوم سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در یاسوج است.

رضا گشتاسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روز سوم جشنواره نمایش "گامووه" به کارگردانی "محمود خرم آزادی" از یاسوج در پلاتوی یونس آبسالان و در دو سانس مجزا در ساعتهای 17و 19 اجرا می شود.

وی بیان داشت: اجرای نمایش نامه خوانی "قهرمان در آشپزخانه هست" به کارگردانی "اکبر آیین" در پلاتوی حسین پناهی از دیگر برنامه های روز سوم جشنواره است.

گشتاسب افزود: سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به میزبانی تئاتر شهر یاسوج همزمان با تهران در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه در روز اول جشنواره نمایش "کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود " به کارگردانی میلاد اکبرزاده از شیراز در پلاتوی حسین پناهی اجرا شد، عنوان کرد: نمایش" آمینون" به کارگردانی "مرتضی آقا حسینی" از تهران نیز در دومین روز از این رویداد به روی صحنه رفت.

گشتاسب با بیان اینکه انتقال جشنواره به استانها در صورت ارائه امکانات و تجهیزات، در اعتلای هنر نمایش بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: تعامل هنرمندان در ارتقای کیفی و کمی هنر تئاتر در شهرستانها نقش به سزایی دارد.

وی افزود: هر جشنواره و نمایشی می تواند یک کارگاه آموزشی برای هنرمندان این عرصه هنری باشد.

