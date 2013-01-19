به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در سیزدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه فارس که با حضور مسئولین استانی همراه بود طرح های مختلفی بررسی شد.

گلایه فرمانداران شهرستانها از روند پاسخگویی مدیران شیراز

حسین صادق عابدین در راستای مطلوب شدن برنامه های کارگروه ها اظهار داشت: تقاضاهایی که از شهرستانها به مرکز استان می آید برای پاسخگویی مدتها معطل می ماند و همه فرمانداران شهرستانها به این مسئله معترض هستند.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه مجوزها در ابتدا پیگیری شود نه اینکه بعد از مدتی دستور لغو کار داده شود، ادامه داد: برای رفع این مشکل باید یک مکانیسم مرکزی تعریف شود تا خواسته های موجود به نتایج قطعی دست یابند.

وی با اشاره به اینکه روسای کارگروه ها باید برای ضعفها و نواقص موجود بررسی لازم را انجام دهند گفت: با ارائه پیشنهاد موثر میتوان به شرایط بهتری دست یافت.

اولویت بندی انتقال مشاغل مزاحم به خارج شهر

صادق عابدین در خصوص درخواست معماری و شهرسازی برای ساماندهی کارگاههای تولید تیرچه و بلوک در شرق شیراز گفت: انتقال کارگاه و واگذاری زمینی به وسعت 184هزار مترمربع برای تولید تیرچه که جز مشاغل مزاحم نیست باید بیشتر بررسی شود.

استاندار فارس ادامه داد: انتقال مشاغل به خارج شهر باید براساس اولویت بندی باشد و مشاغلی که آسیب بیشتری برای شهر ایجاد می کنندزودتر انتقال داده شوند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال فارس در ادامه گفت: اگر انتقال کارگاهها تصویب شود در آینده مشخص نیست هدف اصلی اجرا شده باشد.

احمد علی افکاری ادامه داد: تا کنون دستور انتقال کارگاههای زیادی صادر و مکان برای شروع فعالیت آنها در نظر گرفته شده اما متاسفانه تعداد زیادی از آنها انتقال پیدا نکردند.

مستهلک بودن 575 مینی بوس آموزش و پرورش

مدیرکل محیط زیست فارس در خصوص مستهلک بودن خودروها و آلودگی ناشی از آنها گفت: متاسفانه مینی بوس و خودروهای مستهلک آلودگی زیادی برای شیراز ایجاد کرده اند که تعداد زیادی از این مینی بوس ها در اختیار اموزش و پرورش قرار دارد.

ابراهیمی کارنامی ادامه داد: با بررسی این موضوع قرار است از اول مهرماه قراردادی با سرویس با دستگاه فرسوده بسته نشود.

وی افزود : با برنامه ریزی مناسب می توان بدون صدمه زدن به بحث اشتغال افراد این دستگاهها را خارج کرد.

اسماعیلی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ابراز داشت: در شیراز 800 مینی بوس فرسوده وجود دارد که 575 دستگاه درآموزش و پرورش قرار دارد که به ازای حذف هرکدوم باید پنج خودرو وارد شهر شود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی به دنبال حذف این تعداد با شیب ملایم و براساس تاریخ ساخت هستیم که قول ایجاد خط مدارس نیز داده شده است.