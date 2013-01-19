33 کانون فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی، اظهارکرد: تا پایان سال 37 کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان راه اندازی می شود.

وی از تاسیس 33 کانون فرهنگی وهنری مساجد از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 14 کانون در شهرستان قاین، شهرستان فردوس چهار کانون، شهرستان بیرجند هشت کانون، شهرستان نهبندان سه کانون، درمیان یک کانون، سرایان یک کانون و شهرستان سربیشه چهار کانون فرهنگی و هنری تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه با تاسیس این 33 کانون تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان به 288 باب افزایش یافته است، بیان کرد: هم اکنون 17 مسجد استان متقاضی راه اندازی کانون فرهنگی وهنری هستند و در مرحله بررسی و صدور مجوز قرار دارند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به هر یک از کانون های جدید التاسیس مبلغ 5 میلیون ریال جهت تجهیزات اولیه اختصاص یافته است، افزود: طی سال گذشته 53 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام زاهدی یادآور شد: متقاضیان راه اندازی و تاسیس کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان می توانند به دبیرخانه مساجد استان مراجعه کنند.