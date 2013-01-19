توضیحات دانشگاه ارومیه در مورد سخنان استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ارومیه در واکنش به سخنان و اظهارات استاندار آذربایجان غربی در جلسه 24 دیماه ستاد راهبردی دریاچه ارومیه مبنی بر عدم ورود فعال دانشگاههای استان در حل بحران دریاچه ارومیه مندرج در خبرگزاری مهر توضیحاتی به این دفتر خبری ارسال کرد.

در این جوابیه که به امضای حسن صدقی رئیس دانشگاه ارومیه رسیده چنین آمده است:

مصرف گسترده منابع زیر زمینی و سطحی در بخشهای مختلف آذربایجان غربی از طرفی و عدم وجود یک نهاد مشخص برای برنامه ریزی در مصرف آب و مبارزه با کاهش نزولات آسمانی از طرف دیگر باعث شده بحران کم آبی یکی از معضلات روز استان و مایه نگرانی اقشار مختلف جامعه شده است.

در این میان تقسیم کار و استفاده از امکانات در زمینه های مختلف و برخورد علمی با مسئله یک امر انکار ناپذیر و ضروری است، وجود یک کارگروه متخصص برای تامین، توزیع و تولید آب باید در راس برنامه قرار گیرد و توسط هیچ سازمان و نهادی بدون تصویب این کارگروه متخصص که صرفا به منظور مقابله با بحران کم آبی شکل گرفته باشد طرحی اجرا یا تصمیمی گرفته نشود.

در سالهای اخیر صحبت از باروری ابرها به روشهای مختلف مورد بحث محافل علمی و اجرایی استان قرار گرفته که با کمال تاسف با وجود استفاده غیر رسمی از اساتید دانشگاه که بعضا هم تخصصی در این زمینه ندارند و فقط از طریق ارتباطات شخصی به این مرکز راه پیدا کرده اند، هیچ گونه ارتباط رسمی با دانشگاه برقرار نشده است.

در حالی که دانشگاه ارومیه خود با داشتن امکانات بالقوه تحقیقاتی اعم از ابزار و نیروی انسانی و داشتن دغدغه مشکل کم آبی از امکانات استانی و تصمیمات اجرایی به دور مانده که اخیرا اطلاع یافتیم ژنراتورهایی جهت ایجاد یونیزاسیون فضا و تحقیق در خصوص شیوه های باروری ابرها وارد استان شده و سازمانهایی از جمله محیط زیست و .... مسئولیت اجرایی این پروژه را بر عهده گرفته و اظهار کمبود نیروی متخصص و علمی را دارند.

در این راستا در مکاتبه 25 خردادماه سال 91 با استانداری آذربایجان غربی درخواست شده این برنامه با هدایت مستقیم دانشگاه، متشکل از یک تیم علمی توانمند که خود اینجانب(رئیس دانشگاه ارومیه) یکی از متخصصان انگشت شمار سیستمهای دمای پائین کشور هستم، پیش رود.

تا ضمن استفاده از نیروهای انسانی متخصص بتوان کاری انجام داد که پشتوانه علمی و اجرایی قوی به خود بگیرد و هزینه های انجام یافته در محافل مختلف قابل توجیه و دفاع بوده و آینده روشنی برای مردم به بار آورد.