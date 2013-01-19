اعزام 27 هزار گلستانی به اردوهای راهیان نور/ تکمیل فاز یک اردوگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی اول ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه در ستاد راهیان نور استان افزود: از این تعداد 8 هزار نفر دانش آموز دختر هستند.

وی افزود: دو هزار و 300 نفر از دیگر اقشار ، 11 هزار نفر بسیج محلات و بیش از سه هزار و 500 نفر از طریق بسیج دانشجویی اعزام می شوند.

کریمی اول ادامه داد: آنچه از فرمانداران و مدیران کل انتظار داریم تجهیز اردوگاه جنوب با سیستم سرمایشی، فرش و موکت، تخت، ملحفه و انشعابات آب و برق است.

وی اذعان داشت: فرمانداران پشتیبانی عمومی خود را کاروان های شهرستانی داشته باشند، به دلیل مشکلات اقتصادی سقف اعزام پنج هزار نفر کمتر از سال گذشته است و در سالهای قبل 200 میلیون تومان برای پشتیبانی از راهیان نور از سوی فرمانداران به ما واگذار می شد که انتظار داریم امسال این میزان بیشتر شود.

کریمی اول تصریح کرد: از سال 79 تا 89 از استان 43 هزار و 905 نفر به راهیان نور اعزام شدند اما طی سالهای 89 تا 91 این تعداد به 67 هزار و 618 نفر رسیده است که جهش بزرگی را نشان می دهد.

وی در ادامه گفت: این جهش نشان دهنده همدلی و حمایت و یکدلی مدیران دستگاه های استانی است و برخی مدیران لحظه به لحظه از ما مطالبه دارند تا کار انجام شود.

کریمی اول خاطر نشان کرد: راهیان نور میراثی است که از شهدا به ما رسیده و پایداری و استقامت ایران را در برابر دشمن نشان می دهد که نتیجه آن بیداری اسلامی است.

وی اظهار داشت: در سایه مقام معظم رهبری با اقتدار و عزت حرف خود را می زنیم و راز این اقتدار، استقامت و پایداری در 8 سال دفاع مقدس است که باید آن را به نسل های آینده منتقل کنیم.

کریمی اول با اشاره به اعزام دانش آموزان گفت: دختران دانش آموز از ابتدای مهر ماه اعزام شده اند و پسران نیز از 16 بهمن اعزام خواهند شد و بسیج محلات از 15 اسفند و بسیج دانشجویی از 10 بهمن اعزام را آغاز خواهد کرد.



تکمیل فاز اول اردوگاه راهیان نور گلستان در جنوب

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان از تکمیل و آماده شدن فاز اول اردوگاه گلستان در جنوب خبر داد و گفت: این اردوگاه در سه فاز به اتمام خواهد رسید ودر حال حاضر فاز یک آن رو به اتمام است.



سردار محمدحسین بابایی افزود: در این زمینه، گامهای بزرگی برداشته شده و تخصیص هایی نیز داشتیم و از منابع دیگر نیز استفاده شده است و با توجه به محرومیت استان هر گامی که برداشته شود پیشرفت محسوب می شود.



بابایی ادامه داد: وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی بر عهده سپاه است و سپاه نیز وظیفه خود را بر اساس اساسنامه از طریق جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی به خوبی انجام می دهد.



وی اظهار داشت: از مهمترین برنامه های سپاه اردوهای راهیان نور است، در محرم امسال برنامه های خوبی داشتیم و در هفته وحدت نیز با شعار وحدت اسلامی و بیداری اسلامی به برگزاری برنامه های مختلف خواهیم پرداخت.



وی با اشاره به موج بیداری اسلامی گفت: نهضت بیداری اسلامی مرهون انقلاب اسلامی است و دشمن بیخود برای انقلابی که همه چیزش خدایست زحمت می کشد و برنامه ریزی می کند تا آن را از بین ببرد.



بابایی تصریح کرد: اردوهای راهیان نور به نسبت دو سال قبل در سراسر کشور پیشرفت های خوبی داشته است که بیش از پیش بینی ها نیز بود، جریان جاری شهدا دارد خروشان تر می شود وهر چه می گذرد تعداد یادواره های شهدا و شرکت کنندگان بیشتر می شود.



بابایی خاطر نشان کرد: از روزی این کار آغاز شده است هر سال بهتر از سال قبل بوده است و برنامه های بسیج هر سال بهتر انجام می شود.