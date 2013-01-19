واحدهای مسکن مهر اردبیل مشکل برق ندارند/ افزایش 10 درصدی مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر شنبه در بازدید از تاسیسات برق واحدهای مسکن مهر در دست احداث اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر تمامی واحدهایی که به بهره برداری رسیده برق دار بوده و در این خصوص مشکلی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه تاکید مسئولان به بهره برداری از واحدهای مسکن مهر به شرط برخورداری از زیر ساختهای آب، برق و گاز است، ادامه داد: تاکنون واحد مسکونی بدون تاسیسات برق به بهره برداری نرسیده است.

علیزاده تاکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برق رسانی به واحدهای مسکونی مهر و حتی محوطه آن اندیشیده شده و پس از این نیز تمامی واحدهای بهره برداری شده همگی از زیر ساخت برق برخوردار خواهند بود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان با تاکید به ضرورت توجه شهروندان به اصلاح الگوی مصرف اضافه کرد: به منظور کاهش پرت مصرف برق ضروری است شهروندان به ساعات پر بار و کم بار مصرف برق توجه داشته باشند.

علیزاده در خصوص میزان تلفات، افزود: در سال گذشته برق اردبیل با تلفات 15 درصدی مواجه بوده و آمار سال جاری نیز در انتهای سال محاسبه می شود.

وی تصریح کرد: تعداد مشترکان برق در سال گذشته 375 هزار و 55 نفر بود که امسال با رشد 10 درصدی به 409 هزار و 194 مشترک رسیده است.

