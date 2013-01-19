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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

موذن:

72 پروژه در دهه فجر امسال در رودبار به بهره برداری می‌رسد

72 پروژه در دهه فجر امسال در رودبار به بهره برداری می‌رسد

رودبار - خبرگزاری مهر: فرماندار رودبار از افتتاح 72 پروژه عمرانی به ارزش 61 میلیارد و 941 میلیون ریال طی دهه فجر امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موذن ظهر امروز در ستاد دهه فجر این شهرستان افزود: خانه های بهداشت، برق رسانی، مسکن مددجویان، آبرسانی باغات کشاورزی، گاز رسانی و آسفالت راه ها از طرح ها مهمی است که در دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی همچنین با بیان اینکه دهه فجر سند افتخار ملت ایران است، اظهارداشت: نوآوری باید در طراحی و اجرای برنامه‌ ها این ایام وجود داشته باشد.

فرماندار رودبار گفت: دشمن همواره در حال توطئه علیه نظام است بنابراین باید در برنامه ریزی ها تمامی ظرفیت های خود را به کار گرفت تا خروجی مطلوبی داشته باشد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران که حیاتی جاودانه به جامعه بشری و امت واحد اسلامی داده است امروز به عنوان یک معیار و محک واقعی در حرکت‌ های اصیل و غرورآفرین زمینه یک حضور همه‌ جانبه را در عرصه ‌های جهانی و بین ‌المللی به وجود آورده است.

موذن ادامه داد: در کمتر از سه دهه تلالو نور و عظمت این انقلاب نه تنها جبهه استکبار را ناامید کرده بلکه نور امید و افق روشن را برای آزادیخواهان جهان فراهم کرده است.

شهرستان رودبار در جنوب استان گیلان قرار دارد.

کد مطلب 1794739

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