به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از 28 دی ماه به میزبانی تیم‌های مرحوم داداشی کهریزک و آلومینیوم سازی اراک در دو گروه برگزار شد. در گروه "الف" تیم‌های ایثار قم، هیات خوزستان، پگاه فارس و آلومینیوم سازی اراک به میزبانی شهر اراک و به شرح زیر با هم رو به رو شدند:



* ایثار قم 81 - پگاه فارس 71 ( بازی اول )

* ایثار قم 56 - پگاه فارس 63 ( بازی دوم )

* ایثار قم 69 / پگاه فارس 63 ( بازی سوم )



* آلومینیوم سازی اراک 67 - هیات خوزستان 64 ( بازی اول )

* آلومینیوم سازی اراک 64 - هیات خوزستان 59 ( بازی دوم )

از این گروه تیم های ایثارقم و آلومینیوم سازی اراک به دور نهایی صعود کردند.



در گروه "ب" نیز تیم‌های مرحوم داداشی کهریزک، هیات ایلام، مخابرات اصفهان، و شهرداری رینه آمل نیز به مصاف هم رفتند که نتایج زیر حاصل شد:

* مخابرات اصفهان 74 - هیات ایلام 71 ( بازی اول )

* مخابرات اصفهان 79 - هیات ایلام 76 ( بازی دوم)

* مرحوم داداشی کهریزک 82 - شهرداری رینه آمل 45 ( بازی اول)

* مرحوم داداشی کهریزک 68 - شهرداری رینه آمل 46 ( بازی دوم )



از این گروه تیم‎های مخابرات اصفهان و مرحوم داداشی کهریزک به رقابت های دور نهایی راه یافتند.