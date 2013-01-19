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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

رقابت‎های مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال با ویلچر برگزار شد

رقابت‎های مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال با ویلچر برگزار شد

رقابت‌های مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال با ویلچر در دو گروه الف و ب، ظهر امروز پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از 28 دی ماه به میزبانی تیم‌های  مرحوم داداشی کهریزک و آلومینیوم سازی اراک در دو گروه برگزار شد.  در گروه "الف" تیم‌های ایثار قم، هیات خوزستان، پگاه فارس و آلومینیوم سازی اراک به میزبانی شهر اراک و  به شرح زیر با هم رو به رو شدند:

* ایثار قم 81 - پگاه فارس 71 ( بازی اول )
* ایثار قم 56 - پگاه فارس 63 ( بازی دوم )
* ایثار قم 69 / پگاه فارس 63 ( بازی سوم )

* آلومینیوم سازی اراک 67 - هیات خوزستان 64 ( بازی اول )
* آلومینیوم سازی اراک 64 - هیات خوزستان 59 ( بازی دوم )
از این گروه تیم های ایثارقم و آلومینیوم سازی اراک به دور نهایی صعود کردند.

در گروه "ب" نیز تیم‌های مرحوم داداشی کهریزک، هیات ایلام، مخابرات اصفهان، و شهرداری رینه آمل نیز به مصاف هم رفتند که نتایج زیر حاصل شد:
* مخابرات اصفهان 74 - هیات ایلام 71 ( بازی اول )
* مخابرات اصفهان 79 - هیات ایلام 76 ( بازی دوم)
* مرحوم داداشی کهریزک 82 - شهرداری رینه آمل 45 ( بازی اول)
* مرحوم داداشی کهریزک 68 - شهرداری رینه آمل 46 ( بازی دوم )

از این گروه تیم‎های مخابرات اصفهان و مرحوم داداشی کهریزک به رقابت های دور نهایی راه یافتند.

کد مطلب 1794740

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