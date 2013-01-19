نتایج خوب لیگ مقدمه حضور موفق در آسیا است

حبیب گردانی پس از پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خانه صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی سختی را در آبادان برگزار کردیم و تیم صنعت نفت در زمین خودش آمده بود تا امتیاز بگیرد اما با این حال ما توانستیم با ارائه بازی منطقی و حساب شده سه امتیاز از این بازی بگیریم.

وی افزود: صنعت نفت در این بازی به هر دری می زد تا دروازه ما را باز کند اما من خوشحالم در روزی که همه بازیکنان تراکتورسازی خوب بازی کردند، دروازه بان و خط دفاعی تیم نیز عملکرد خوبی داشت و ما موفق شدیم مانع گلزنی تیم حریف شویم.

گردانی که در اولین بازی رسمی خود برای تیم تراکتورسازی، یکی از بهترین بازیکنان دیدار برابر تیم صنعت نفت آبادان بود، گفت: این اولین بازی من برای تیم تراکتورسازی بود و به نظر خودم توانستم اعتماد کادرفنی و شخص آقای اولیویرا را بخوبی پاسخ بدهم. من برای حضور در ترکیب تیمم همیشه آماده ام و هر زمان که در ترکیب قرار بگیرم، با نهایت توان برای موفقیت تراکتورسازی تلاش خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم تراکتورسازی لیاقت قهرمانی در لیگ برتر را دارد، یادآور شد: تراکتورسازی تیمی است که به اذعان کارشناسان فوتبال زیبا و هجومی بازی می کند و همه حریفان مقابل این تیم دچار مشکل می شوند. به نظر من اگر تیم ما بتواند روند مطلوب نتیجه گیری و فوتبال زیبای خود را ادامه دهد، حتما ما می توانیم امسال قهرمان لیگ برتر شویم. تیم تراکتورسازی نه تنها از نظر من بلکه از نگاه خیلی ها توانایی بالای سر بردن جام را دارد.

گردانی گفت: ما در باشگاه تراکتورسازی مجموعه بسیار خوبی داریم که همگی از عوامل موفقیت تیم ما هستند. تک تک اعضای هیئت مدیره، جعفری مدیر عامل باشگاه، اعضای کادرفنی و بازیکنان و ... همگی تلاش می کنیم تا تراکتورسازی را به جایگاهی که هواداران دوست دارند، برسانیم.

بازیکن بومی تراکتورسازان اظهار داشت: ما با پیروزی مقابل تیم ذوب آهن در هفته بعد، روند نتایج خوب خودمان را ادامه خواهیم داد و از سویی به نظر من این نتایج خوب مقدمه ای عالی برای حضوری با انگیزه تر و با روحیه تر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا می تواند باشد.

وی در خاتمه گفت: از هوادارانی که مرا در تمرینات و بازی های تیم تراکتورسازی تشویق کرده و مورد لطف خود قرار می دهند، تشکر می کنم و امیدوارم به عنوان یک بازیکن بومی بتوانم انتظارات هواداران را بخوبی برآورده کنم.