بیش از 27 هزار اثر به جشنواره مطبوعات قرآنی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: با توجه به استقبال گسترده و درخواست رسانه ها برای تمدید مهلت ارسال آثار مقرر شد مهلت ارسال آثار تا 12 بهمن ماه مصادف با آغاز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمدید گردد.

وی افزود: جوایز دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه های قرآنی شامل 20 میلیون جایزه نقدی و کمک هزینه عمره مفرده، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاکید کرد: در مراسم اختتامیه دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه های قرآنی کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور قرآنی وزیر از 18 برگزیده اصلی جشنواره در بخشهای گزارش خبری، مقاله، عکس، شعر و داستان تقدیر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تقدیر از مدیران برتر شبکه های رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاریها، مطبوعات و رسانه های سایبری از دیگر برنامه های دومین جشنواره آیات است.