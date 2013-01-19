  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

تمدید مهلت ارسال تا 12 بهمن؛

بیش از 27 هزار اثر به جشنواره مطبوعات قرآنی ارسال شد

بیش از 27 هزار اثر به جشنواره مطبوعات قرآنی ارسال شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: تاکنون 27859 اثر به دبیرخانه دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه های قرآنی کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: با توجه به استقبال گسترده و درخواست رسانه ها برای تمدید مهلت ارسال آثار مقرر شد مهلت ارسال آثار تا 12 بهمن ماه مصادف با آغاز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمدید گردد.
 
وی افزود: جوایز دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه های قرآنی شامل 20 میلیون جایزه نقدی و کمک هزینه عمره مفرده، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس است.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاکید کرد: در مراسم اختتامیه دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه های قرآنی کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور قرآنی وزیر از 18 برگزیده اصلی جشنواره در بخشهای گزارش خبری، مقاله، عکس، شعر و داستان تقدیر خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: تقدیر از مدیران برتر شبکه های رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاریها، مطبوعات و رسانه های سایبری از دیگر برنامه های دومین جشنواره آیات است.
کد مطلب 1794745

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