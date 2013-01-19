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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

صادقی:

برنامه های دهه فجر با برنامه ریزی صحیح انجام شوند

برنامه های دهه فجر با برنامه ریزی صحیح انجام شوند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر شهرستان لنگرود گفت: مسئولان با برنامه‌ریزی‌ های دقیق و صحیح باید زمینه حضور مردم را در آئین‌ های ویژه دهه مبارک فجر فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد صادقی ظهر امروز در سومین جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی دهه فجر شهرستان افزود: برای نخستین بار در لنگرود پیام تبریکی به 53 هزار مشترک تلفن ثابت طی سه روز از دهه فجر ارسال خواهد شد.

وی اظهار داشت: هماهنگی های میان برخی دفاتر و شرکت ها  برای ارسال پیام های پیامکی انجام شده تا در یک روز به صورت همزمان به تعداد عمده ای از مشترکان پیام تبریک ارسال شود.

رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر لنگرود از نصب دو بنر تبلیغاتی حاوی پیام تبریک درباره انقلاب و جمهوری اسلامی در شهرستان خبر داد و بر ضرورت تبیین و تشریح  اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی از سوی مبلغان در مراسم ها و جشن های دهه فجر تاکید کرد.

وی همچنین از خبرنگاران به عنوان پیام رسانان اصلی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: دهه فجر فرصتی برای بیان دستاوردهای نظام در ابعاد داخلی و خارجی است.

صادقی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول عمر بابرکت خود خدمات بسیاری به ملت ایران ارائه داده است از اینرو این خدمات و دستاوردها باید به خوبی تبیین و تشریح شود.

سومین جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی با حضور کمال محمد بیگی فرماندار لنگرود، اعضای کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات فرمانداری لنگرود برگزار شد.

کد مطلب 1794767

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