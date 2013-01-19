دهمین نمایشگاه قرآن کریم در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سلیمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد اظهارداشت: دهمین نمایشگاه سراسری قرآن کریم در آستانه دهه مبارک فجر با حضور فعالان و تولیدکنندگان محصولات قرآنی در محل نمایشگاه بین المللی قزوین برپا خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در سطوح مختلف جامعه و بویژه نسل جوان، نوجوان و خانواده ها، آشنایی مردم با جدیدترین تولیدات و فعالیتهای فرهنگی در حوزه قرآن برگزار می شود.

سلیمانی یادآورشد: آثار ارائه شده در دهمین نمایشگاه قرآن کریم در 70 غرفه عرضه خواهد شد که از این تعداد، 30 غرفه انتشارات مکتوب، 15 غرفه برای عرضه محصولات نرم افزاری، هشت غرفه برای موسسات قرآنی و 12 غرفه نیز برای نهادها و ادارات فعال در این حوزه اختصاص یافته است.



مدیر اجرایی دهمین نمایشگاه قرآن کریم در قزوین، عمده محتوای این نمایشگاه را عرضه محصولات فرهنگی، نرم افزاری و انتشارات مکتوب بیان کرد.

وی، برپایی غرفه های عفاف و حجاب، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، کارگاه آموزشی، کتابت قرآن کریم، تکریم از خادمان قرآنی، مشاوره خانواده، فعالیت برای کودکان و نشست مهدویت برای اقشار مختلف و عموم مردم را بخشی از برنامه های جنبی دهمین نمایشگاه سراسری قرآن کریم عنوان کرد.

این مسئول یادآورشد: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ وسعت گسترده تر و از نظر کیفی نیز بهتر شده است که امیدواریم مورد توجه مردم استان قرار گیرد.

سلیمانی بیان کرد: با بررسی برخی مشکلات و نواقص نمایشگاه قبلی تلاش کرده ایم تا هم زمان برگزاری و هم نحوه آن به گونه ای باشد که شاهد حضور بیشتر علاقه مندان از گروه های سنی مختلف در این نمایشگاه قرآنی باشیم و با رایزنی و همکاری آموزش و پرورش امیدواریم زمینه حضور دانش آموزان نیز برای بازدید از نمایشگاه در این دوره بیش از گذشته فراهم شود.

مدیر دهمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین با بیان اینکه در دهمین نمایشگاه قرآن کریم استان های قم، اصفهان، تهران و قزوین حضور دارند اظهارداشت: در این نمایشگاه عرضه تمام محصولات با حداقل 25 درصد تخفیف صورت می گیرد.



مدیر دهمین نمایشگاه قران کریم استان قزوین یادآور شد: نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی برپا می شود.

دهمین نمایشگاه قرآن کریم از هفتم تا 13 بهمن ماه به مدت یک هفته از ساعت 9 الی 12 و 15 الی 21 آماده بازدید علاقه مندان است.

