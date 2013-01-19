2440 نفر به درمانگاههای تخصصی همدان مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از پرداخت بیش از شش میلیون تومان کمک هزینه به بیماران سرطانی در نیمه نخست امسال خبرداد.

حسن جلالوند افزود: در این مدت افزون بر 30 میلیارد ریال بابت تسویه حساب حوادث ترافیکی بیمارستانها تا بهمن ماه سال90 پرداخت شده است.

جلالوند همچنین به وصول 17 فقره گزارش شکایت مردمی به صورت مستقیم و رسیدگی و مکاتبه با مراکز درمانی تا دریافت نتیجه وپیگیری و رفع موارد شکایت در معاونت درمان دانشگاه اشاره کرد.

وی به بیش از 200 مورد رسیدگی به مراجعات درخواست‌های مردمی از ریاست جمهوری و تخفیف در هزینه دارو و درمان به مبلغ بیش از 400 میلیون ریال اشاره کرد و گفت: در خصوص 9 فقره از این درخواست‌ها که در استان قابل انجام نبود، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان به سه مورد بازدید شبانه از مراکز درمانی تحت پوشش و هشت مورد بازدید از درمانگاه‌های شبانه‌روزی بخش خصوصی و دولتی اشاره و بیان کرد: چهار مورد بازدید از شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها و پنج مورد بازدید از واحدهای تزریقات و پانسمان شهر همدان صورت گرفت.

صدور ‌هزار گواهی آموزشی توسط معاونت درمان علوم پزشکی همدان

کارشناس دفتر پرستاری دانشگاه در ارائه گزارش عملکرد سه ماهه سوم واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه در سال جاری از ثبت و صدور یک هزار و 274 گواهی آموزشی توسط دفتر پرستاری خبر داد.

احمد زارعی از برگزاری یک هزار ساعت آموزش نیروی انسانی کادر درمانی برای 12 هزار و 835 نفر بر اساس تقویم آموزشی طراحی و تصویب‌شده برای رده‌های پرستاری، مامایی، آزمایشگاه، رادیولوژی، مدارک پزشکی، مددکاری، بهداشت محیط، تجهیزات پزشکی، تغذیه، فیزیوتراپی، کارکنان شاغل در حوزه درمان و کارشناسان نظارت بر درمان شبکه‌ها خبر داد.

کارشناس دفتر پرستاری دانشگاه به هماهنگی با دفتر فنی و بیمارستان فرشچیان در مورد بازدید کارشناسان اصفهان از بخش روان و از هماهنگی اعزام 5 نفر از کارکنان بیمارستان‌های استان برای کنگره آموزش به بیمار شامل معرفی به امور عمومی و دفتر مرکزی اشاره کرد.

ترفیع 200 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال جدید

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان از ترفیع بیش از 200 عضو هیئت علمی دانشگاه در سال جدید خبر داد.

مرتضی هزاوه‌ای افزود: امور هیئت علمی معاونت آموزشی در راستای ارتقای اعضای هیئت علمی با هماهنگی هیئت ممیزه دانشگاه در راستای ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی اقدام و از اول سال 91 تعداد 8 نفر از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری، چهار نفر از مرتبه علمی دانشیاری به استادی و ارتقا یک نفر از مرتبه علمی مربی به استادیاری را در کارنامه خود دارد.

وی از اجرای 46 برنامه مدون برای رشته‌های گروه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و سایر مشمولان در گروه‌های پیراپزشکی و اجرای 66 برنامه غیر مدون و کنگره‌های کشوری فیزیولوژی و فارماکولوژی، زایمان ایمن و اندودانتیکس نیز خبر داد.

وی در زمینه عملکردهای واحد مدیریت تحصیلات تکمیلی نیز اظهار داشت: در تحصیلات تکمیلی دانشگاه دو دانشجوی تاجیکستانی به عنوان ObserverShip در رشته‌های زنان و کاردیوگرافی مشغول تحصیل هستند و در رشته بهداشت محیط در مقطع دکترای تخصصی برای نیمسال دوم 92-91 مجوز پذیرش چهار دانشجو دریافت شده است.

مراجعه 2440 نفر به درمانگاههای تخصصی همدان

مدیر مرکز آموزشی درمانی فاطمیه گفت: تعداد مراجعان به درمانگاههای تخصصی در آذرماه سالجاری دو هزار و 441 نفر و اورژانس عمومی 841 نفر بوده است.

زهره آب آبزاده تعداد بیماران بستری شده در آذرماه را یک هزار و 544 نفر دانست و بیان کرد: تعداد کل عمل جراحی 549 مورد، تعداد زایمان طبیعی 359 مورد و تعداد زایمان سزارین 309 نفر بوده است.

وی درباره آمار مراجعان به واحدهای پاراکلینیک عنوان کرد: تعداد مراجعان پاتولوژی 403 نفر، رادیوگرافی 548 مورد و EKG 37 مورد، سونوگرافی 848 مورد، ماموگرافی 298 مورد و آزمایشگاه سه هزار و 264 مورد که منجر به انجام 19 هزار و 417 آزمایش شده است.

مدیر مرکز آموزشی درمانی فاطمیه با بیان اینکه ضریب اشغال تخت 93.1 درصد بوده است، اظهار کرد: تعداد تخت روز اشغالی در آذرماه سه هزار و 297 مورد بوده و همچنین متوسط تخت فعال 118 مورد و 841 بیمار تحت نظر اورژانس بوده است.

آبآبزاده عنوان کرد: تعداد مراجعات نازایی یک هزار و 576 نفر بوده و تعداد 60 مورد نیز IVF انجام شده است.

کشف و معدوم سازی 1297 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در همدان

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان همدان از کشف و معدوم سازی یک هزار و 297 کیلوگرم مواد غذایی فاقد صلاحیت مصرف انسانی خبر داد.

حسین خالقی افزود: این مواد غذایی ضبط شده در حین بازرسی از سطح مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در ساعت اداری و غیراداری کشف و جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: در ماه گذشته تعداد نمونه برداری مواد غذایی 34 مورد، معرفی به دادگاه به منظور عرضه مواد غذایی فاقد صلاحیت مصرف 12 مورد، شش مورد تعطیلی، معرفی مراکز تهیه توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی دارای نواقص بهداشتی به تعزیرات حکومتی 41 مورد، صدور صلاحیت بهداشتی 127 مورد و یک هزار و 222 مورد صدور کارت معاینه بوده که این موارد بجز جمعآوری مواد آرایشی در آرایشگاه زنانه بوده است.

خالقی عنوان کرد: از بازدید سفره خانه ها و چایخانه های سطح شهر 54 عدد قلیان نیز جمع آوری شده همچنین است.