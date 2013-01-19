برگزاری نخستین یادواره شهدا و رزمندگان ستاد جنگهای نامنظم

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران روز شنبه در نشست خبری نخستین یادواره شهدا و رزمندگان ستاد جنگهای نامنظم که در محل بنیاد شهید چمران برگزار شد،ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: روزهای نخست حمله همه جانبه نیروهای بعثی رژیم ستمگر صدام به خاک جمهوری اسلامی ایران روزهایی بود که به تازگی از انقلاب رسته بودیم.انقلاب اسلامی ما در سال 57 به پیروزی رسید، در 31 شهریور 1359 حمله عراق به ما تحمیل شد.
وی ادامه داد: هنوز فرصت این نبود که نیروهای نظامی در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران بازسازی شوند، چراکه ارتش دچار مشکلات داخلی خودش بود، بسیج تازه شکل گرفته و سازماندهی واقعی خود را به دست نیاورده بود و از سویی دیگر کشور درگیر عملیاتهای داخلی ضدانقلاب بود.
چمران با بیان اینکه در آن زمان ارتش درگیر مشکلات داخلی بود ،گفت: نیروهای ارتش در حال پاکسازی بودند و نیروهای سپاه نیز تازه شکل گرفته بود در چنین شرایطی جنگ برما تحمیل شد و صدام با پشتیبانی نیروهای خارجی و کشورهای غربی به ما حمله ور شد .
وی اضافه کرد: در روزهای نخست شاید شهید چمران تصمیمی برای رفتن به جبهه نداشت، اما با گذشتن زمان و پیشروی سریع دشمن به خاک میهن ، عزم خود را جزم کرده و تصمیم گرفت با تجربه 8 سالهای که در مبارزات چریکی در لبنان داشت، در مقابل دشمن بایستد.او در لبنان نیروهایی را آموزش داده بود که با تمام فقر موفقیتهای چشمگیری به دست آورده بودند، لذا به عنوان نماینده امام (ره) در شورای عالی دفاع و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای کسب اجازه به خدمت امام خمینی(ره) رفت؛ در آن زمان رهبر معظم انقلاب هم مسئولیتهای مشابه شهید چمران را داشتند و قرار شد برای راهاندازی عملیاتهای چریکی به جنوب کشور بروند.
رئیس بنیاد شهید چمران بیان داشت: این گروه 70 نفره با هواپیما وارد اهواز شدند، این نیروها اغلب از کسانی بودند که در کردستان همراه شهید چمران بودند، 3 نفر هم لبنانی در جمع آنها دیده میشد، نیروهای ستاد جنگهای نامنظم موفق شدند، با ضربات خود نظم و سازماندهی دشمن را به هم بریزند که بعد این ستاد به عنوان «ستاد هماهنگی جنگهای نامنظم» نام گرفت، دفتر پشتیبانی آن در تهران بود و نیروهای آن را هم مردم تشکیل میدادند.
وی یادآور شد: مردم در این ستاد حتی لباس و پوتین خود را از بازار خریداری میکردند، حتی برخی نان خشک برای تغذیه از شهرهایشان میآوردند؛ ستاد حتی قطبنمای نظامی نداشت اما مردم قطبنمای شکاری خود را به این ستاد آوردند؛ فقط برای تأمین مهمات نامه درخواست به امام (ره) نوشته میشد، ارتش هم بنا بر آن درخواست تسلیحات را به ستاد میداد .
رییس بنیاد شهید چمران با بیان اینکه ستاد جنگهای نامنظم، عملیاتهای بسیار منظمی داشت و با برنامه و حساب شده پیش میرفت،گفت: هر عملیاتی در این ستاد برای دشمن ناشناخته بود، فلسفه شهید چمران این بود که نباید یک شب هم به نیروهای دشمن اجازه بدهیم آرامش داشته باشند، هر جا که توانستیم باید دشمن را به عقب برانیم و نظم آنها را به هم بریزیم؛ در این راستا هم موفق شدند.
چمران اظهار داشت: این ستاد تشکیلات منظمی هم داشت آن را مردم اداره میکردند. بعد از مدتی عملیاتهای چریکی شبانه و پدافند منطقه وسیعی از اهواز را به نیروهای ستاد جنگهای نامنظم سپردند، این حرکت مردمی بسیار مهم است، در روزهایی که شوروی کمونیستی به ارتش صدام سلاح میداد، همین نیروهای مردمی با اعتقاد و شهادتطلبی در مقابل آن همه تسلیحات ایستادند، چرا که روحیه شهادتطلبی شهید چمران بر نیروهای مردمی هم تأثیر گذاشته بود و شهیدان رستمی، سیداحمد مقدمپور، محسن الهی، شهید مجد و سید آزادگان علیاکبر ابوترابی و کاظم اخوان در این ستاد فرماندهی کردند.
رئیس بنیاد شهید چمران با اشاره ابتکارات ستاد جنگهای نامنظم گفت: این ستاد از نظر علمی جایگاه بالایی داشت، با تمام محدودیت امکانات، خمپاره 60 ساختند، برای عبور از رملهای جنوب، ماشینی ساخته شد تا رفت و آمد به راحت صورت گیرد، شهید چمران نخستین موشک پرتابی را در دب حردان ساخت و آزمایش کرد.
وی یاد آور شد:در اوایل سالهای 59 ـ60 زیردریایی کوچک چریکی توسط شهید چمران و چند نفر از متخصصان ساخته شد که این زیردریایی میتوانست دو نفر را حمل کند. اولین پل چریکی با طناب، تیوپ و چوب بر روی رود کارون برای عملیات شکست حصر آبادان ساخته شد و بعدها به دلیل پوسیدگی تیوپ از پلاستیفوم استفاده کردیم.
وی با اشاره به اینکه ستاد جنگهای نامنظم در اول آبان 1360 به سپاه سپرده شد تا به عنوان نیروهای بسیج مردمی در عملیاتهای مختلف حضور پیدا کنند، یادآور شد: حماسههایی که نیروهای جنگهای نامنظم خلق کردند، در تاریخ یاد نشده است، البته خانواده شهدا و ایثارگران و رزمندگان این ستاد هم نیازی به برگزاری یادوارهها ندارند اما بسیار مهم است که این اتفاقات برای مردم بازگو شود،برای مسئولان هم بیان شود که مردم میتوانند بسیاری از مشکلات را حل کنند همان طور که در حماسه 9 دی توطئههای دشمن را در هم پیچیدند.
چمران خاطرنشان کرد: برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای ستاد جنگهای نامنظم مراسمی روز چهارشنبه، 4 دی ماه ساعت 14 در تالار وزارت کشور با دعوت از آحاد ملت شریف ایران ، مسئولان کشوری و لشکری، با سخنرانی سردار وحیدی برگزار میشود؛ در این یادواره از کتاب زندگینامه 30 شهید ستاد جنگهای نامنظم نیز رونمایی خواهد شد.
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