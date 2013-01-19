موفقیت هنرمند چهارمحالی در دومین یادواره تجلی بصیرت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری گفت: عبدالکریم انصاری از هنرمندان واحد هنرهای تجسمی این مرکز توانست با ارائه اثری با عنوان "راه بصیرت، راه آگاهی است " رتبه دوم کشور را در دومین یادواره تجلی بصیرت به دست آورد.

حجت الله شیروانی با بیان اینکه این هنرمند چهارمحالی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تصویر سازی است، افزود: عبدالکریم انصاری تاکنون در جشنواره های متعددی همچون هنرهای تجسمی سنندج و تولیدات استانی حوزه هنری موفق به کسب عناوین برتر شده است.

وی تصریح کرد: یادواره تجلی بصیرت با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش‌های موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی برگزار شد.



نخستین نشست تخصصی تفسیر زیارت عاشورا در شهرکرد برگزار شد

نشست تخصصی تفسیر زیارت عاشورا با همکاری جمعیت بانوان فعال و فرهیخته در عرصه فرهنگ دینی در شهرکرد برگزار شد.

مجری طرح جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی استان چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین نشست تخصصی تفسیر و بررسی معارف زیارت عاشورا با همکاری کارگروه عرفان و ادیان این جمعیت برگزار شد.

زهرا عطایی با اشاره به اینکه 20 نفر از اعضاء جمعیت بانوان فعال و فرهیخته در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری در این نشست حضور داشتند گفت: بررسی تشابه زیارت عاشورا با سوره حمد و اخلاص، تشریح کلمات ثارالله و ابن ثاره، توضیح مقام مصیبت و بیان علت آغاز زیارت عاشورا با ذکر سلام را از موارد مطرح شده در این نشست تخصصی است.

وی با اشاره به اینکه بیان پنج مرتبه عزاداری همچون مراتب قلبی، بروز، لعن و نفرین و شناخت معصوم و ارزش های اسلامی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی کارگروه عرفان و ادیان جمعیت بانوان فعال و فرهیخته در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری، برگزاری جلسات تخصصی تفسیر و بررسی معارف زیارت عاشورا به دلیل استقبال اعضاء این جمعیت تا پایان امسال ادامه دارد.

ضرورت توجه به نیازها و استعدادهای فرهنگی مذهبی در تنظیم سند توسعه شهرستان کیار

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کیار بر توجه مسئولین به نیازها و استعدادهای فرهنگی مذهبی شهرستان کیار در تنظیم سند توسعه این شهرستان تأکید کرد.

حجت الاسلام حسن بت شکن در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کیار با اشاره به اینکه توجه به فرهنگ و مذهب زیربنای اصلی فعالیت های مختلف دستگاه های اجرایی است، گفت: اگر گسترش فرهنگ دینی و قرآنی در اولویت برنامه های کاری دستگاه های اجرایی قرار گیرد زمینه رشد و توسعه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم فراهم می شود.

وی بر ضرورت توجه مسئولین به نیازها و استعدادهای فرهنگی مذهبی شهرستان کیار در تنظیم سند توسعه این شهرستان تأکید کرد.

پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه اصلی همه نهادهای فرهنگی است

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان، معرفی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی را وظیفه اصلی نهادهای فرهنگی دانست.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی در نخستین نشست کمیته قرآن و هیئت های مذهبی ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی شهرستان فارسان با اشاره به اینکه وظیفه ارگان ها و نهادهای فرهنگی در حفظ دستاورهای انقلاب اسلامی بسیار سنگین است، گفت: انقلاب سال 1357 ایران یک انقلاب فرهنگی است و باید برای معرفی نقش مؤثر چهره های قرآنی، هیئات مذهبی و تشکل های دینی در به ثمر رسیدن پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی تلاش شود.

وی در ادامه برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات قرآنی، همایش زن از منظر قرآن، برنامه های فرهنگی آشنایی کودکان با مفاهیم قرآنی و برپایی نمایشگاه های مختلف با موضوع قرآن را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در دهه ی فجر انقلاب اسلامی برشمرد.

یعقوبی افزود: تلاش برای آشنایی اقشار مختلف با مضامین قرآنی، شناساندن هرچه بیشتر جایگاه رفیع قرآن و هیئت های مذهبی به جوانان و فراهم سازی زمینه نقش آفرینی خود جوش خدمتگزاران قرآنی در برگزاری شایسته تر مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از مهمترین وظایف کمیته قرآن و هیئات مذهبی ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی است.

حضور 55 نفر از مربیان قرآنی چهارمحال و بختیاری در دوره آموزشی تربیت معلم قرآن

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی چهارمحال و بختیاری از حضور 55 نفر از مربیان قرآن استان در دوره تربیت معلم تدبر و مفاهیم قرآن کریم در قم خبر داد.

حیدرقلی صدقی با اشاره به اینکه دوره تربیت معلم تدبر و مفاهیم قرآن کریم با همکاری اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر مقدس قم برگزار می شود، گفت: 50 نفر از بانوان قرآن پژوه به همراه پنج نفر از برادران مربی قرآنی استان در این دوره شرکت می کنند.

وی، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های الهیات، ادبیات عرب، علوم و معارف قرآنی و معارف اسلامی و یا داشتن مدرک حوزوی و همچنین سابقه تدریس مفاهیم قرآن را از شرایط شرکت در این دوره ی آموزشی بیان کرد و افزود: شرط سنی در نظر گرفته شده برای داوطلبان شرکت در دوره تربیت معلم تدبر و مفاهیم قرآن کریم 18 تا 40 سال است.

صدقی یادآور شد: به شرکت کنندگانی که در آزمون پایانی این دوره آموزشی موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه تربیت معلم تدبر و مفاهیم قرآن کریم اعطا می شود.

وی تصریح کرد: پذیرفته شدگان در این دوره آموزشی می توانند در دوره تربیت مدرس مفاهیم قرآن که اسفند امسال برگزار می شود، شرکت کنند.