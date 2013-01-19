پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان برای پذیرش در این دوره، باید صلاحیت عمومی و اختصاصی جهت ادامه تحصیل را دارا باشند.

حداقل میانگین معدل‌ داوطلبان این دوره در دوره کارشناسی ارشد باید 17 باشد. البته این محاسبه میانگین کل دروس دروه کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه است.

همچنین داوطلبان باید دارای حداقل دو مقاله در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (ISC)و بین المللی (ISI) باشند، مقالاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که نتیجه کار خود دانشجو باشد.

بنابراین گزارش، نباید بیش از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی داوطلب گذشته باشد و طول مدت تحصیل وی نیز نباید بیشتر از 5 نیمسال باشد.

از دیگر شرایط اختصاص پذیرش دانشجو، کسب عنوان دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد است.

داوطلبان تا 16 بهمن ما 1391 فرصت دارند تا مدارک خود را به دانشگاه زنجان ارسال کنند.