فنی و حرفه ای؛ انتخاب 45 درصد دانش آموزان دبیرستانی

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های این معاونت با توجه به قانون برنامه پنجم برای ایجاد توازن بین رشته ای متناسب با نیازهای جامعه با بیان این مطلب گفت:براساس قانون قرار بود تا پایان برنامه پنجم 50 درصد دانش آموزان متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش مشغول به تحصیل شوند، این در حالی است که با گذشت تنها دوسال از اجرایی شدن برنامه، 45 درصد دانش آموزان مقطع متوسطه در رشته هایی فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم بیش از 50 درصد دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای می روند، افزود: آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان را متناسب با نیازهای شغلی جامعه یکی از وظایف خود می داند. قرار نیست همه فارغ التحصیلان مدارس رشته های نظری را انتخاب کنند بلکه بسیاری از آنها می توانند با توجه به نیازهای جامعه به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش بروند.

سحرخیز با بیان اینکه استقبال دانش آموزان از رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای در مقایسه با رشته های نظری بسیار زیاد شده است، تصریح کرد: بازار کار فارغ التحصیلان رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای بسیار خوب است ، براساس صحبت های وزیر کار، نسبت بازار کار فارغ التحصیلان این رشته ها نسبت به رشته های نظری دو برابر است و این افراد پس از کسب دیپلم جذب کار می شوند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش درباره اینکه چه میزان از فارغ التحصیلان رشته های کار و دانش وارد دانشگاه می شوند، توضیح داد: آمار دقیقی در این حوزه نداریم، اما با توجه به تسهیلات دانشگاه پیام نور و علمی – کاربردی بسیاری از فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای و کار و دانش پس از ورود به بازار کار جذب دانشگاه ها می شوند و هم اکنون نیز امکان ادامه تحصیل آنها تا مقطع دکترای حرفه ای برایشان فراهم شده است.

