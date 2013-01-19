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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

هفته بیست و دوم لیگ برتر/

توقف استقلال برابر ملوان در پایان نیمه اول/ تساوی فولاد با مس

توقف استقلال برابر ملوان در پایان نیمه اول/ تساوی فولاد با مس

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی با استقلال و فولاد خوزستان با مس کرمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز شنبه با برگزاری دو دیدار همزمان آغاز شد.

در ورزشگاه تختی انزلی، تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال تهران برابر همدیگر به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این بازی که قضاوت آن برعهده یدالله جهانبازی بود، سعید عزت‌اللهی از ملوان و فرزاد حاتمی از استقلال از داور بازی کارت زرد گرفتند. ضمن اینکه به علت مصدومیت فرزاد حاتمی، استقلال در نیمه نخست یک تعویض  داشت و مجتبی جباری به جای این بازیکن وارد زمین مسابقه شد.

در کرمان هم دو مس کرمان و فولادخوزستان برابر همدیگر به میدان رفتند که این بازی هم در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل همراه شد.

کد مطلب 1794809

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