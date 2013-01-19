سرعت انتقال اطلاعات در عرصه جهانی رشدی فزاینده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نعمت اللهی در جمع رابطین خبر استان که در محل سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد با مهم خواندن امر اطلاع رسانی از سوی ادارات تبلیغات اسلامی ابراز امیدواری کرد که شاهد افزایش کمی و کیفی خبرها و گزارش های تولیدی باشیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن برنامه های روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت های صورت گرفته را در جهت تبیین اهداف سازمان، در خور تقدیر ارزیابی کرد و لازمه کار و تلاش بیشتر در این رابطه را خواستار شد.

نعمت الهی استفاده از فن آوری های نوین در اطلاع رسانی را زمینه ساز پیشرفت در جامعه دانست و خواستار گسترش این امکانات در مجموعه های ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها شد.

وی با اشاره به اینکه شناساندن فعالیت‌های سازمان از جمله مهمترین وظایف روابط عمومی ها است، ارسال به موقع، شفاف و همه جانبه عملکردها را در این رابطه خواستار شد.

در ادامه این نشست محمد نیکی مسئول اطلاع رسانی واحد روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین نیز ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، از فعال شدن مرکز اسناد برای جمع آوری تولیدات فرهنگی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: که با تأسیس آن شاهد انتقال فعالیت های صورت گرفته به نسل های آینده باشیم.