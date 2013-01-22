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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۷

مراجعه روزانه 500 بیمار به بیمارستان باهنر کرج

مراجعه روزانه 500 بیمار به بیمارستان باهنر کرج

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از مراجعه روزانه 500 بیمار به بیمارستان باهنر کرج خبر داد.

کیومرث پور رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی 24 ساعت بالای 500 نفر مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج داریم.

وی ادامه داد: در ساعت 120 بیمار به همراه یک همراه وارد بیمارستان باهنر شود فضا و حجم کنونی بیمارستان ظرفیت این مقدار مراجعه کننده را ندارد.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه کلینیک تخصصی صبح را نمی توانیم در این بیمارستان راه اندازی کنیم، اضافه کرد: اگر فضای فیزیکی برای کلینیک تخصصی صبح اختصاص پیدا کند این امر محقق خواهد شد.

پور رستمی تصریح کرد: هم اکنون مجوز جذب نیرو و پرسنل جدید را به ما نداده اند اما در آینده ای نزدیک این مجوز صادر می شود.

کد مطلب 1794822

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