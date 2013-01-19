تعلل دولت در ارائه بودجه سال 92/ تاخیر بیش از این جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا بعد از ظهرشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با بیان اینکه براساس قانون، بودجه سال آینده کشور باید 15آذر از سوی دولت به مجلس ارائه می شد، افزود: نمایندگان مجلس در فرآیندی حدود 55 روزه باید در کمیسیون های مختلف و صحن علنی مجلس به برنامه بودجه رسیدگی و آن را تقدیم شورای نگهبان برای تصویب نهایی کنند.



یوسفیان ملا ابرازامیدواری کرد: دولت در روزهای باقیمانده که البته زمان بسیارکمی مانده، بودجه کل کشور را به مجلس ارائه کند.



وی با بیان اینکه تاخیر در این امر پذیرفتنی نیست و برای کشور از جمله طرح های عمرانی کشور مشکل آفرین خواهد شد، تصریح کرد: اقدام های درحال انجام نباید به گونه ای باشد که مردم متضرر شوند وهمه مسئولان باید با وفاق وهمدلی و تعامل بیشتر در راستای برطرف کردن مشکلات مردمی تلاش کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اقدام هرچه سریعتر دولت را برای ارائه بودجه سال 92 کل کشور را خواستار شد.



وی افزود: در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از تحریم به مردم وجود دارد، تاخیر بیش از این جایز نیست ودولت باید هر چه سریعتر در ارائه بودجه کل کشور به مجلس اقدام کنند.



نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت حماسه اسلامی مردم این شهرستان در واقعه ششم بهمن سال 60 گفت: ششم بهمن سال 60 آمل یک اثر تاریخی و ماندگار بوده و این حماسه ارزنده به عنوان سندی والا در راستای رشادت و دلاورمردی مردم شهر هزارسنگر آمل به ثبت رسیده است.



یوسفیان ملا با اشاره به این که مردم آمل عشق و ارادت وصف ناپذیر خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی را در این حماسه ارزنده به اثبات رساندند، بیان داشت: حماسه ششم بهمن سال 60 به منظور حفظ و حراست از مجموعه آرمان های مقدس نظام اسلامی شکل گرفت.



یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه باید ابعاد حماسه اسلامی مردم آمل حفظ و تبیین شود، افزود: این حماسه به عنوان برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی است که مردم آمل با بصیرت و آگاهی والایی آن را رقم زدند.