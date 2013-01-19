به گزارش خبرنگار مهر، به پیشنهاد هیئت امنای موسسه آموزش عالی هدف و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اسماعیل یزدانی پرایی در حکمی به سمت رئیس موسسه آموزش عالی هدف ساری منصوب شد.

اسماعیل یزدانی که دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی بوده پیش از این در مسئولیت ریاست دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری وزارت آموزش و پرورش مشغول فعالیت بوده است.

موسسه آموزش عالی هدف ساری یک واحد دانشگاهی دارای دو دانشکده برق و کامپیوتر بوده که بالغ بر دو هزار و 700 دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن تحصیل می کنند.

این موسسه دارای 24 عضو هیئت علمی ثابت و 140 عضو مدعو است که در 18 رشته گرایش مهندسی برق و کامپیوتر به تربیت دانشجو می پردازد.