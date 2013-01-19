وارثان ارثیه در تالار سیروس صابر روی صحنه رفتند

جواد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نمایش "مرثیه وارثان ارثیه" گفت: این نمایش کاری جمعی از گروه نقاب است این نمایش فوت پدر خانواده باغاتی‌ و برگزاری مراسم چهلم مادر را روایت می کند و بازماندگان این خانواده تصمیم می‌گیرند تا با کمک خان‌عموی خود،‌ ارثیه‌شان را تقسیم کنند؛ اما هرکدام از وراث در این بین، وصیت‌نامه‌ای از جانب خود رو می‌کند.

دراین نمایش آناهیتا همتی، خسرو احمدی، ‌سیاوش چراغی‌پور، رضا پاپی، جواد پورزند، مصطفی ساسانی، وحید نفر، حسین شفیعی، سعید زارعی و حمید دربانی به عنوان بازیگر حضور داشتند.

نمایش کمدی «مرثیه وارثان ارثیه» 14 و 16 در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز روی صحنه رفت.

جواد نوری و خیرالله تقیانی‌پور پیش از این نمایش «پری» را در تماشاخانه سنگلج و سپس در پانزدهمین جشنواره نمایش‌آیینی سنتی روی صحنه برده وبا همین نمایش راهی جشنواره کارتاژ تونس شده بودند.

این نمایش با استقبال بی نظیر مشتاقان تئاتر در استان البرز همراه بود.