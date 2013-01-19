تفاهم نامه تولید محصول سالم و ارگانیک در قزوین منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا صفری در جلسه ای که با حضور مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ا ستان قزوین و معاونین و مدیران سازمان در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: این تفاهم نامه در راستای حمایت از تولید محصول سالم، ایجاد بستری مناسب برای هموار کردن مسیر رشد و توسعه و همچنین نهادینه کردن تولید و مصرف این محصولات در استان، امضا شد.

تولید 18 درصد گوشت قرمز استان در بوئین زهرا



مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا استان قزوین گفت: قزوین از قطب های کشاورزی و دامداری کشور محسوب می شود که

در این میان بوئین زهرا با تولید 18 درصد از گوشت قرمز استان، نقش بسزایی در کسب این جایگاه استان دارد.

مرتضی شعبان نژاد یادآورشد: این شهرستان با ۴۴۰ هزار راس دام سبک و ۱۳۵ هزار راس دام سنگین یکی از قطب های دامداری استان قزوین محسوب می شود.



وی، از فعالیت دو هزار و 500 واحد سنتی و 200 واحد صنعتی پروار بندی گوساله در این شهرستان خبر داد.



شعبان نژاد بیان کرد: این شهرستان با تولید ۱۸ هزار تن گوشت قرمزو 19 هزار تن کوشت سفید رتبه اول تولید گوشت استان را دارد.

شورای هم اندیشی کشاورزان شهرستان البرزبرگزار شد

در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تشکیل نظام صنفی کشاورزی، گردهمایی در بخش های محمدیه و مرکزی شهرستان البرز برگزارشد.

در این همایش به وضعیت تغییر کاربری کشاورزی در منطقه ، نقش دهیاری ها در توسعه کشاورزی، اهمیت تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی و ثبت نام در سایت شناسنامه بهره بردار و تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر بخش کشاورزی بحث و گفتگو و تبادل نظر شد.

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی قزوین به عنوان آزمایشگاه مرجع معرفی شد

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین گفت: به منظور تضمین کیفیت و سلامت فرآورده های خام دامی، آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی اداره کل دامپزشکی استان قزوین به عنوان آزمایشگاه مرجع استانی معرفی شد.

سید سبحانعلی علوی افزود: این آزمایشگاه مرجع استانی در حوزه فرآورده های خام دامی (گوشت قرمز، مرغ و ماهی)، مواد اولیه و خوراک دام انتخاب شد.

وی بیان کرد: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی اداره کل دامپزشکی استان قزوین با اعتباری بالغ بر 20میلیارد ریال در سه سال ساخته شد که هم اکنون در حال تجهیز نهایی و راه اندازی کامل است.

این مسئول تصریح کرد: در کشور تنها یک استان دارای آزمایشگاه در این سطح، به عنوان آزمایشگاه مرجع است.

