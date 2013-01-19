به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر افزود: امروز در راستای کتابخوانی اقدامات بسیار خوبی در شهرستان نوشهر انجام شده است.

وی افزود: آنچه امروز سبب تکامل جسم و روح در انسان می شود مطالعه کتابهای مفید است.

فرماندار نوشهر گفت:عده ای با ترویج کتابهای غیر مفید در صددند تا مسیر انسانی را به انحراف بکشانند.

قمی، از شکل گیری مجمع خیران کتابخانه ساز خبر داد و افزود: نوشهر به واسطه توریستی بودن تنها نباید در استفاده از جنگل و دریا خلاصه شود بلکه ضرورت احداث کتابخانه مرکزی فرصت مناسبی بوده تا گردشگران به مقوله فرهنگ و سنت شهرستان نوشهر بیش از پیش اهمیت گذارند.

ترویج کتابخوانی مجازی



رئیس کتابخانه های عمومی نوشهر گفت: هدف ما تغییر فضای سنتی کتابخوانی به سمت فضای مجازی و هدفمند کردن مخاطب است.

حمیرا پورعلمی افزود: نباید فعالیتهای فرهنگی در کتابخانه های عمومی را با فعالیتهای فرهنگی در فرهنگسراها اشتباه گرفت.

به گفته وی، برنامه های ساختاری کتابخانه ها بر اساس رویکرد ویژه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و بیداری اسلامی حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه کتاب خوب و مفید ارزش چندبار خواندن را دارد اظهار داشت: هدف اصلی ما افزایش و توسعه فضای کتابخانه ای با توجه به ساختار جمعیتی است.

مازندران در قهر شاخص های تعداد کتاب و منابع



مدیرکل کتابخانه عمومی مازندران گفت: در بین 31 استان کشور، مازندران رتبه سی ام کشور را از نظر شاخصه تعداد کتاب و منابع در کتابخوانی دارد.

محمد اسماعیل امامزاده گفت: در بین شهرستانهای مازندران، نوشهر رتبه نوزدهم و از نظر اعضا در رتبه هفتم قرار دارد.

وی نقش مطالعه در تربیت فرزندان بسیار مهم و با اهمیت دانست و تصریح کرد: تعلیم و تربیت بر طبق کتب الهی باید حتما با مطالعه همراه باشد.

امامزاده افزود: باید در جامعه فعالیتها بر اساس کتاب محور باشد و کودکان از سنین کم با کتاب مانوس شوند.