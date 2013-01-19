برتری پرسپولیس با گلزنی نوروزی/ دیدار مربی سرخپوشان با دایی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی برابر داماش گیلان ساعت 15 امروز در ورزشگاه خیریه عمل برگزار شد که به بازی تدارکاتی با تیم رعد پویان اختصاص داشت. در این بازی که در دو وقت 35 دقیقه‌ای برگزار شد، هادی نوروزی در دقیقه 10 نیمه دوم گل برتری پرسپولیس را به ثمر رساند. ضمن اینکه محمد قاضی هم برای دقایقی در این بازی به میدان رفت و عملکرد قابل قبولی را از خود ارائه کرد.

سعید شیرینی سرپرست و کریم باقری مدیر فنی تیم هم با تاخیر در محل تمرین حضور یافتند. در این بازی بیشتر بازیکنان ذخیره حضور داشتند و نفرات اصلی که برابر داماش به میدان رفته بودند، زیر نظر حسینی ریکاوری کردند.

همچنین پیش از این تمرین نفت تهران و راه‌آهن هم یک بازی تدارکاتی با همدیگر انجام دادند که در این بین بسیاری از بازیکنان این تیم با علی دایی روبرو شده و با خوش و بش و احوالپرسی کردند.

پیش از همه، وینکو بگویچ دستیار یحیی گل‌محمدی که زمانی سرمربی پرسپولیس بود با دایی روبرو شد و با هم احوالپرسی و شوخی کردند. بعد از وینکو تعدادی از بازیکنان که سابقه همکاری با دایی در پرسپولیس و تیم ملی را داشتند و کمی زودتر از بقیه به ورزشگاه خیریه عمل آمده بودند، با دایی روبوسی و احوالپرسی کردند که صحنه‌های جالبی را در این ورزشگاه رقم زد.

علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا و عادل کلاه‌کج که امروز صبح در درفشی‌فر تمرینات فیزیوتراپی و آب درمانی را انجام دادند، در این تمرین حضور نداشتند.