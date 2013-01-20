حجت الاسلام سید صدر الدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازنگری رشته های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد گفت: بازنگری رشته های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد در سه فاز انجام می شود.

وی ادامه داد: در فاز اول وضع موجود رشته های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد بررسی می شود در فاز دوم مسایل جدیدی که قابل تحصیل است بررسی شده و برنامه آن ارایه می شود و در فاز سوم، مطالعات جهانی در مورد اینکه چه رشته های میان رشته ای را می توان در کارشناسی ارشد با توجه به نیاز کشور و فرهنگ بومی کشور راه اندازی کرد بررسی می شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: هفته گذشته 20 ساعت با شوراهای بازنگری جلسه برگزار کردیم تا این بازنگری ها در نهایت دقت و کیفیت انجام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شوراهای بازنگری رشته های علوم انسانی مقطع ارشد در فاز اول قرار دارند و تا آخر اسفند ماه آن را به اتمام خواهند رساند.