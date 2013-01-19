سلامت و آزادی انتخابات در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در همایش دفاتر استانی شورای نگهبان تصریح کرد: مجامع بین المللی برای برگزاری انتخابات معیارهایی چون «آزاد بودن»، «مخفی بودن رای»، «سالم بودن» و... در نظر گرفتهاند، در حالی که اغلب این موارد در نظامهای انتخاباتی مدعی دموکراسی رعایت نمیشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تشریح فرآیند انتخابات در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی گفت: در این نظامهای انتخاباتی موانع حقوقی برای انتخابات آزاد مردم، آنقدر زیاد است که اثر آن در کاهش مشارکت مردم مشهود است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این موانع حقوقی با توجیه نظمبخشی به انتخابات صورت میگیرد اما عملاً در میزان مشارکت مردم مؤثر میگردد زیرا مردم امید چندانی به تأثیر حضور خود در انتخابات ندارند.
وی یادآور شد: در برخی از این کشورها، نظام انتخاباتی به دو یا سه حزب، منحصر شده است و در واقع صاحبان قدرت و ثروت، تعیین کننده نتایج انتخابات هستند نه مردم. در برخی موارد یک نامزد ثروتمند با صرف هزینههای گزاف سعی کرده است با نامزدهای دو حزب اصلی رقابت کند اما چون به کانونهای قدرت وابسته نبوده است از دور رقابتها حذف شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ایران برای نمایندگی مجلس و نیز ریاستجمهوری جمع کثیری ثبت نام میکنند و هرکس صلاحیتهای مصرح قانونی را داشته باشد میتواند داوطلب شود. مردم نیز مجبور نیستند به فرد خاصی رای بدهند.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تجلیل از اهتمام مردم به انتخابات در ایران گفت: مردم کشورمان با وضو و قصد قربت پای صندوق های رای حاضر میشوند و هر داوطلبی را که مایل باشند بر میگزینند.
کدخدایی با انتقاد از طرح مباحثی چون انتخابات آزاد گفت: کدام انتخابات در ایران سالم و آزاد نبوده است؟! آیا مقصود کسانی که از انتخابات آزاد حرف میزنند، انتخابات برخی کشورها است که داوطلبان با تبلیغات هرزگی سعی میکنند رای مردم را کسب کنند؟
وی افزود: انجام وظایف قانونی در انتخابات موجب آزاد بودن و سالم بودن انتخابات در ایران است و در انتخابات 88 نیز مدعیان تقلب، هیچ دلیلی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکردند و کسانی که اکنون انتخابات آزاد را مطرح میکنند، خودشان نیز قبلاً با همین سازوکار انتخاباتی به مسئولیت رسیده بودند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خراسان شمالی گفت: به لطف خداوند مردم کشورمان به خوبی مشکلات را پشت سر گذاشتهاند و مسیر پیشرفت نظام اسلامی همواره صعودی بوده است.
وی گفت: دشمنان نظام از تبدیل ایران اسلامی به عنوان یک الگوی الهام بخش، نگران است و به همین دلیل با فشارها و تحریمهای وحشیانه و غیر منطقی به جنگ با ملت ایران آمده است.
کدخدایی با تشریح برخی از مفاد منشور ملل متحد گفت: هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را ندارد اما کشورهای استعماری، با اقداماتی در تعارض با این اصل عرفی در صحنه بینالملل، به تحریمهای غیر منطقی، جنبه حقوقی میدهد تا دیگر کشورها را از ارتباط تجاری با ایران بازدارد.
وی گفت: مگر یکی از محورهای برنامهای سازمان ملل توسعه کشورها نیست و نهادهای بینالمللی موظف نیستند که به ارتقاء بهداشت در دیگر کشورها کمک کنند؟ چگونه است که در تعارضی آشکار با این وظیفه، تجارت دارو نیز در ذیل تحریمها قرار میگیرد؟
وی افزود: ملت ایران، بر اساس حق تعیین سرنوشت، نظامی طاغوتی را از بین برد و یک نظام مردمسالاری دینی را تأسیس کرد. بنابراین مخالفت با چنین نظامی، مخالفت با یک ملت است.
سخنگوی شورای نگهبان ضمن گلایه از برخی بیتدبیریها در داخل گفت: به جای اینکه تقصیرها را متوجه دیگران کنیم، باید مشکلات را با تدبیر، مسئولیت شناسی و مسئولیتپذیری رفع کرد.
دکتر کدخدایی با تجلیل از ایثارگریها و استقامتهای ملت ایران در برابر مشکلات گفت: در دوران دفاع مقدس و مقاطعی مانند 9 دی 88 شاهد بودیم که مردم با روحیه بسیجی و مسئولیتشناسی، خودشان به صحنه آمدند و کارهای بر زمین مانده را داوطلبانه انجام دادند و دشمنیها و فتنهها را از بین بردند.
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