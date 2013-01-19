عدالت تربیتی در «نظریه عدالت» و اشاره های آن برای نظامهای آموزشی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، نشست بهمن ماه با عنوان عدالت تربیتی در «نظریه عدالت» و اشاره های آن برای نظامهای آموزشی ایران با سخنرانی بهبود یاری قلی، دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

این نشست دوشنبه 9 بهمن ماه از ساعت 17 تا 19 در سالن کنفرانس اندیشکده دال واقع در خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی برگزار می شود.

پژوهش عدالت تربیتی در «نظریه عدالت» و اشاره های آن برای نظامهای آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه عدالت جان رالز پرداخته شده است.

سؤالات پژوهش عبارتند از:

1- نسبت میان عدالت با تربیت در نظریه عدالت چیست؟

2- فلسفه عدالت تربیتی بر بنیاد واکاوی فلسفی نظریه عدالت چیست؟

3- فلسفه عدالت تربیتی برآمده از نظریه عدالت چه اشاره هایی برای نظام آموزشی دارد؟

4- عدالت تربیتی برآمده از نظریه عدالت در نظامهای آموزشی به ویژه نظام آموزشی ایران، با چه افقها و تنگناهایی روبرو بوده است؟

بنا به اقتضای سؤالات پژوهش از روش تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی(نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی و ابزار آن مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بهره گرفته شده است. نسبت میان عدالت و تربیت از طریق مفاهیمی چون تربیت شهروندی در نظریه رالز، تعلیم و تربیت به عنوان یکی از خیرات نخستین و بررسی نقش خانواده در تربیت کودکان در نظریه رالز مورد بررسی قرار گرفته است.

فلسفه عدالت تربیتی در نظریه عدالت با بررسی چیستی، چگونگی و چرایی آن تبییت شده است. چیستی عدالت تربیتی با دو محور زیر مورد بررسی قرار گرفته است: الف) عدالت تربیتی برگرفته از نظریه عدالت عاری از تبعیض و نژاد پرستی. ب)عدالت تربیتی در نظریه عدالت به معنای مساوات و کفایت. چرایی آن از طریق دو موضوع: الف) تعلیم و تربیت و عدالت تربیتی به عنوان خیرات نخستین. ب) عدالت تربیتی به عنوان رکن سازنده جامعه بسامان تبیین شده است و چگونگی آن نیز با دو اصل: الف) تقدم حق بر خیر. ب) به کارگیری اصول عدالت در تعلیم و تربیت تشریح شده است. اشاره های عدالت تربیتی برآمده از نظریه عدالت به ارائه راهکارهایی برای سیاستگذاری، برنامه ریزی درسی، معلمان و فناوری آموزشی پرداخته است.

مصاحبه های انجام شده با اساتید تعلیم و تربیت نیز به بررسی افقها و تنگناهای عدالت تربیتی حاصل از نظریه عدالت در نظام آموزشی اختصاص دارد. به دلیل آنکه نظریه عدالت جان رالز نظریه ای قوی، جامع و اخلاق محور است آن قابلیت و توانایی را دارد که در زمینه عدالت تربیتی در نظام های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و موفق باشد، اما نباید از تهدیدهایی که مانع از اجرای صحیح و کاربرد موفقت آمیز آن در نظام های آموزشی و نظام آموزشی ما می گردد، غافل شویم.