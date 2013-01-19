اسرائیل شهرک سازی در بیت المقدس را متوقف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی گفت طبق توافقاتی که در دولت رژیم صهیونیستی انجام شده، شهرک سازی در بیت المقدس ادامه می یابد.

لیبرمن که به خاطر پرونده قضایی اش ناچار به کناره گیری از وزارت خارجه رژیم اسرائیل شده، همچنین سخنان "باراک اوباما" در مورد شهرک سازی صهیونیستها را مورد تردید قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا پس از تصویب ساخت 3 هزار واحد صهیونیست نشین دیگر در مناطق فلسطینی از سوی تل آویو گفته بود نتانیاهو نمی داند چه چیزی به صلاح این رژیم است.

وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه ضمن اذعان به وجود موارد اختلاف بین تل آویو و واشنگتن گفت دو طرف همچنان منافع مشترک زیادی برای همکاری دارند.

به ادعای لیبرمن، سخنانی که در یک روزنامه آمریکایی به اوباما نسبت داده شده صحت ندارد. این در حالی است که نتانیاهو شخصا به اظهارات اوباما واکنش نشان داده است.

گفتنی است شهرک سازی در مناطق فلسطینی از جمله مسائل بحث برانگیز در روابط تل آویو با همپیمانان غربی اش است.