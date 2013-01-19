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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

نهبندانی:

نمایشگاه سیار شبکه اجتماع محور خراسان رضوی راه اندازی شد

نمایشگاه سیار شبکه اجتماع محور خراسان رضوی راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی از راه اندازی نمایشگاه سیار شبکه اجتماع محور خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نهبندانی ظهر شنبه در نشست خبری شبکه اجتماع محور خراسان رضوی اظهار کرد: نمایشگاه سیار شبکه اجتماع محور خراسان رضوی توسط بهزیستی استان خریداری و فعالیت خودرا در محلات مشهد آغاز کرده است.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی تاکید کرد: فعالیت درهر کدام از محلات شهر نسخه مخصوص به خود را دارد و نمی توان نسخه مشترکی برای همه محلات پیچید.

نهبندانی گفت: پیشگیری از اعتیاد دیربازده است اما خوب بازده است و با مشارکت مردمی در شبکه اجتماع محور بدون حمایت دولتی مشکلات مردم حل می شود.

وی افزود: تسهیلگران شبکه اجتماع محور به مردم آموزش می دهند و با توانمند سازی آنان در محلات مختلف شهر فعالیتهای عمرانی و فرهنگی انجام می شود.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: در شبکه اجتماع محور خراسان رضوی پتانسیل بسیار قوی مهیاست و البته این شبکه در انحصار سازمان بهزیستی نیست.

نهبندانی اهداف کلی این شبکه را اینگونه بیان کرد: کاهش بروز سوء مصرف مواد، افزایش عوامل ارتقا دهنده کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، کاهش عوامل تقلیل دهنده کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی از اهداف این شبکه است.

وی گفت: این شبکه از 12 کمیته تخصصی، 120 تسهیلگر و 120 مدیر تشکیل واعضای هر تیم حداقل 20نفر است که هزار نفر از اهالی یک محل را تحت پوشش قرار می دهند.

کد مطلب 1794906

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