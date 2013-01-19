نمایشگاه سیار شبکه اجتماع محور خراسان رضوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نهبندانی ظهر شنبه در نشست خبری شبکه اجتماع محور خراسان رضوی اظهار کرد: نمایشگاه سیار شبکه اجتماع محور خراسان رضوی توسط بهزیستی استان خریداری و فعالیت خودرا در محلات مشهد آغاز کرده است.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی تاکید کرد: فعالیت درهر کدام از محلات شهر نسخه مخصوص به خود را دارد و نمی توان نسخه مشترکی برای همه محلات پیچید.

نهبندانی گفت: پیشگیری از اعتیاد دیربازده است اما خوب بازده است و با مشارکت مردمی در شبکه اجتماع محور بدون حمایت دولتی مشکلات مردم حل می شود.

وی افزود: تسهیلگران شبکه اجتماع محور به مردم آموزش می دهند و با توانمند سازی آنان در محلات مختلف شهر فعالیتهای عمرانی و فرهنگی انجام می شود.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: در شبکه اجتماع محور خراسان رضوی پتانسیل بسیار قوی مهیاست و البته این شبکه در انحصار سازمان بهزیستی نیست.

نهبندانی اهداف کلی این شبکه را اینگونه بیان کرد: کاهش بروز سوء مصرف مواد، افزایش عوامل ارتقا دهنده کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، کاهش عوامل تقلیل دهنده کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی از اهداف این شبکه است.

وی گفت: این شبکه از 12 کمیته تخصصی، 120 تسهیلگر و 120 مدیر تشکیل واعضای هر تیم حداقل 20نفر است که هزار نفر از اهالی یک محل را تحت پوشش قرار می دهند.